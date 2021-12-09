Просила отпустить, но он не слушал: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру

В Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру / pixabay

В Полтаве суд отправил за решетку 20-летнего парня, который изнасиловал родную сестру.

В тот день 14-летняя девушка была дома одна и учила уроки, говорится в Едином реестре судебных решений.

Брат вернулся домой выпившим. Когда увидел, что сестра одна, взял ее на руки, раздел, отнес на диван и силой заставил вступить с ним в половую связь. В суде парень рассказал, что сестра просила отпустить ее.

Девочка после изнасилования сбежала. Ее брат скрывался на огороде, потому что его не пускали в дом.

Следствие установило, что мать не сразу обратилась к правоохранителям – она боялась за сына. Во время суда мать отказалась давать показания. Сам парень на судебном заседании полностью признал свою вину.

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За содеянное парня отправили за решетку на 7 лет.

Напомним, в одном из сел Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку. Он встретил ребенка на улице и силой завез его к себе домой, где удерживал два часа и совершил над ним надругательство.

Ранее сообщалось, что под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Когда мать девушки заметила, что ее дочь не вернулась домой вечером, сразу же вызвала полицию по месту проживания.

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