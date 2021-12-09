Просила отпустить, но он не слушал: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру

Мать сначала замалчивала инцидент, потому что испугалась за сына.
В Полтаве суд отправил за решетку 20-летнего парня, который изнасиловал родную сестру.
В тот день 14-летняя девушка была дома одна и учила уроки, говорится в Едином реестре судебных решений.
Брат вернулся домой выпившим. Когда увидел, что сестра одна, взял ее на руки, раздел, отнес на диван и силой заставил вступить с ним в половую связь. В суде парень рассказал, что сестра просила отпустить ее.
Девочка после изнасилования сбежала. Ее брат скрывался на огороде, потому что его не пускали в дом.
Следствие установило, что мать не сразу обратилась к правоохранителям – она боялась за сына. Во время суда мать отказалась давать показания. Сам парень на судебном заседании полностью признал свою вину.
За содеянное парня отправили за решетку на 7 лет.
Напомним, в одном из сел Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку. Он встретил ребенка на улице и силой завез его к себе домой, где удерживал два часа и совершил над ним надругательство.
Ранее сообщалось, что под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Когда мать девушки заметила, что ее дочь не вернулась домой вечером, сразу же вызвала полицию по месту проживания.
Читайте также:
- Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку
- На Прикарпатье неадекват пробрался в квартиру пенсионерки и жестоко изнасиловал ее
- В Сумах 16-летний набросился на женщину и изнасиловал ее
- В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видео
- Мэрилин Мэнсон угрожал изнасиловать 8-летнего сына бывшей невесты