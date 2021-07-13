Прострелены три органа: стало известно о состоянии ребенка, которого ранили на Житомирщине

Врачи борются за жизнь 9-летнего мальчика/ УНИАН

В Новоград-Волынском Житомирской области в понедельник, 12 июля, посреди дня тяжело ранили 9-летнего мальчика. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Ребенка привезли в больницу с простреленными позвоночником, желудком и селезенкой, передает ТСН.

Сначала полицейским сказали, что ребенка ранили во время прогулки возле реки. Однако удалось установить, что мальчика подстрелили в родительском доме. Под подозрением оказался друг семьи, который накануне приехал погостить из столицы.

Уголовное производство открыто по статье умышленное тяжкое телесное повреждение.

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Как сообщал Главред, в ночь с 7 на 8 июня 2021 года в одном из сел Житомирской области неизвестный мужчина обстрелял частный дом, в котором находилась на отдыхе семья. Вместе с родителями в доме на тот момент находилась и их 12-летняя дочь.

Ребенок не пострадал только чудом: на момент, когда мужчина палил по дому из автомата Калашникова, девочка была в другой комнате.

Позже мужчину, который изрешетил пулями супружескую пару, задержали.