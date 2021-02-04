Протестующие ФОПы взяли "в осаду" дом Зеленского под Киевом

Участники акции протеста пикетируют дачи госудаственных чиновников.
В Украине продолжается акция протеста предпринимателей из движения SaveФОП.
В четверг, 4 февраля, они направились в поселок Конча-Заспа в Киевской области, сообщается на странице SaveФОП в Facebook.
Протестующие рассказали, что они пикетируют дачи государственных чиновников.
Отметим, что среди них оказался и дом, где проживает президент Владимир Зеленский.
Как уточняет издание Strana.ua с места событий, в то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд.
В ответ на такой шаг Зеленского протестующие заявили, что завтра утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов из территории госдач.
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Протест ФОПов:
- 28 января, в центре Киева на Майдане Независимости прошла масштабная акция движения SaveФОП.
- Предприниматели планировали пройтись маршем к представительству Европейского Союза, после чего они направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.
- Глава финансово-налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что ситуацию с ФОПами нельзя урегулировать, а "только ввести РРО и закрыть этот вопрос", иначе можно потерять страну.
- По мнению Гетманцева, не должно быть никаких "украинских велосипедов", компромиссов и обсуждений.