Протестующие ФОПы взяли "в осаду" дом Зеленского под Киевом

Предприниматели из движения SaveФОП устроили акцию в Конча-Заспе / Скриншот

В Украине продолжается акция протеста предпринимателей из движения SaveФОП.

В четверг, 4 февраля, они направились в поселок Конча-Заспа в Киевской области, сообщается на странице SaveФОП в Facebook.

Протестующие рассказали, что они пикетируют дачи государственных чиновников.

Отметим, что среди них оказался и дом, где проживает президент Владимир Зеленский.

Как уточняет издание Strana.ua с места событий, в то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд.

В ответ на такой шаг Зеленского протестующие заявили, что завтра утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов из территории госдач.

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Протест ФОПов: