"Идут переговоры": Зеленский призвал граждан Украины не ездить в Беларусь

Зеленский призвал власти Беларуси решить ситуацию в стране при помощи диалога / president.gov.ua

Официальному Киеву известно о трех гражданах Украины, которые были задержаны в ходе событий в Беларуси. Украинские власти ведут переговоры и требуют их освобождения. До тех пор, пока на территории Беларуси не стабилизировалась ситуация, украинцам стоит воздержаться от поездок в страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего брифинга в четверг, 13 августа.

По словам главы государства, Киев ведет переговоры с Минском об освобождении задержанных украинских граждан.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы настаиваем, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал гарант.

Комментируя ситуацию в Беларуси, президент призвал к деэскалации конфликта на улицах страны и выразил надежду, что власти найдут диалог с гражданским обществом. Также политик не советует ехать в Беларусь.Читайте такжеВ Минске повязали двух волонтеров из Украины, они не выходят на связь

"Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в среду, 12 августа, в Беларуси задержали двух украинских волонтеров – Константина Реуцкого и Евгения Васильева. По информации правозащитницы из Беларуси Татьяны Равьяки, против них открыли уголовное дело о массовых беспорядках.

Тем временем в МВД Беларуси заявили, что правоохранители не будут применять жесткие меры по отношению к журналистам, которые аккредитованы министерством иностранных дел.