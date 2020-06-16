Шмыгаль признался, есть ли риск отмены ВНО

Шмыгаль считает, что пока нет угрозы отмены ВНО / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса Внешнего независимого оценивания. При этом он отметил, что в случае отмены ВНО об этом сообщит главный санитарный врач или Министерство образования.

Об этом сообщает правительственный портал.

Также премьер отметил, что в этом году Кабмин заменил проведение пробного ВНО с очного на дистанционное.

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом", - заявил премьер.

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Шмыгаль добавил, что ВНО могут перенести только в том случае, если на 100 тысяч жителей будет более 60 активных больных COVID-19 и в более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", - подытожил он.

Ранее и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий говорила, что власти работают над тем, чтобы в нашей стране основная сессия ВНО прошла с 25 июня по 17 июля.