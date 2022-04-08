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Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазах

8 апреля 2022, 11:10

Семья шла по улице с белыми повязками на руках. В какой-то момент раздался громкий выстрел. Террористы выстрелили женщине в голову на глазах ее мужа и дочери.

война, Буча
Оккупанты расстреливали людей без предупреждения / Фото Reuters

Жительница Бучи Татьяна Сичкарь, которая с начала оккупации российскими военными оставалась в городе вместе с родителями, рассказала, как убили ее мать. Это произошло у нее на глазах.

По словам девушки, она вместе с родителями каждый день ходила к бабушке готовить, потому что у нее дома была печка на дровах. В один из дней вся семья шла по улице до комендантского часа. На руках были белые повязки.

"И в какой-то момент очень громкий выстрел рядом. Настолько громкий, что я оглохла на одно ухо", - рассказала девушка в эфире телеканала Украина 24.

Российские террористы выстрелили женщине в голову.

"Я шла за мамой. Я увидела, как пуля прошла у мамы сзади из головы. Я видела, как она упала. Мы упали все. Я понимаю, что нас видели. Видели, что мы семья, но почему-то целью выбрали маму", – сказала Татьяна.

По ее словам, семья пережила много трудностей, но убийство матери стало самым тяжелым из них.

Читайте такжеДочь женщины с красным маникюром, ставшей символом оккупированной Бучи, рассказала историю матери"Я с самого начала войны была в Буче. Я могу долго рассказывать, как нам было трудно выживать без света, без газа, воды. Как нам было страшно, когда нас расстреливали днем и ночью. Как мне было страшно засыпать, потому что постоянно летали ракеты. Мне было страшно, когда во дворе перестраивались колоны русских танков. Было страшно, когда россияне устраивали обыски в домах. Но к этому мы привыкли. Мы даже стали привыкать к тому, что соседи каждый день рассказывают, что где-то убили кого-то из наших знакомых. Но все это меркнет на фоне того, что произошло у меня на глазах", – говорит девушка.

"Если все события в Буче – это постановка и фейк, посмотрите мне в глаза и скажите: где моя мама?", – обратилась девушка ко всем пропагандистам, которые не верят, что в Украине происходили зверства.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

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Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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