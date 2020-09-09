"Пусть смотрят в глаза родителям умерших": Зеленский жестко ответил бунтующим мэрам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решения отдельных руководителей местной власти, которые не соглашаются с карантинными ограничениями.

Такие чиновники перед выборами просто хотят понравиться избирателям, подчеркнул глава государства на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область, трансляция которого велась в Facebook Офиса президента.

"Что касается вопроса о "бунте" некоторых руководителей местной власти, я в целом не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Может это смешно звучит для них, но все эти "бунтари", о которых вы говорите, хотят перед местными выборами понравиться людям, и всё открывать, давать возможность ходить без масок, позакрывать глаза и не видеть, что вдруг в городах "бунтарей" заболело в день 200-250 детей. Поэтому я не понимаю, кто с кем воюет, - у нас просто не будет столько коек", - сказал он.

Зеленский также считает, что подобная позиция отдельных руководителей местной власти является нечестной.

Читайте такжеЕще один областной центр Украины взбунтовался из-за карантина"Это не честная позиция, просто не честная позиция, я так считаю. Я тоже за то, чтобы всё было можно, и я так хочу, и я хочу без масок и в магазинах, и в школах, и ничего не слышать. Каждый человек так хочет. Но мы же государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому что любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться. Они должны быть логичными и справедливыми? Согласен. Где-то там немного есть очень сильные меры. Может быть. Но это об общении между местной властью и Минздравом, местной властью и президентом", - подчеркнул он.

В то же время президент предложил посмотреть на те даты, когда к местным властям регулярно обращался он, премьер, министр здравоохранения, когда государство начало работать над подготовкой к эпидемии коронавируса, и посмотреть, сколько было смертей в тех регионах, и сколько после этих обращений потом там умерло людей.

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"И потом эти фамилии (умерших, – ред.) предоставляем этим "бунтарям", и пусть они ходят к родителям, детям этих людей, и смотрят им в глаза", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в ряде городов заявили о том, что не будут идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.

В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении открыть с 14 сентября школы и детсады в случае продления действия "красной" зоны эпидемиологической опасности в городе.