Путешествия – в приоритете: украинцы тратят миллионы на железнодорожные билеты из ковидных выплат

Более 100 тысяч билетов на поезда приобрели украинцы из ковидной тысячи / Фото "Укрзализныця", УНИАН, коллаж Главред

Украинцы уже потратили более 42 миллионов гривен на железнодорожные билеты, покупая их за ковидную тысячу гривен.

В "Укрзализныци" рассказали, что по программе "єПідтримка" с начала ее действия пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций. Билеты покупали в чат-боте "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах.

"За время действия программы по состоянию на сейчас пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 миллионов гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 гривен", – отметили в компании.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, рассказывая о промежуточных результатах программы, отмечал, что чаще всего люди покупают билеты на туристические направления.

"Железнодорожные билеты продаются с большой скоростью, в частности на туристические направления: Ивано-Франковск, Львов и Буковель", – отмечал он.

Реклама

Тысячу гривен за вакцинацию можно потратить также на лекарства

Напомним, тысячу за вакцинацию можно потратить на:

книги,

путешествия по Украине,

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры или массовые мероприятия,

услуги в спортзалах или фитнес-клубах, бассейнах и т. д.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что выплаченную вакцинированным украинцам 1000 гривен можно будет потратить на приобретение лекарственных средств. Однако речь идет лишь о гражданах старше 60 лет.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, что пенсионеры смогут платить за лекарства из ковидной тысячи со второй половины января 2022 года. Задержка в том, что банкам нужно доработать этот проект с технической точки зрения, отметил он.

Как получить тысячу гривен в "Дії"

Сначала в приложении "Дія" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат.

После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка".

Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги.

Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в срок до десяти дней.

Как получить тысячу гривен, если нет приложения "Дія"

В Офисе президента рассказали, что вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложении "Дія" или банковских карт, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года. К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія".

Вас также может заинтересовать: