Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов назвал условие

В Кремле разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара, считает эксперт.

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Олег Жданов оценил вероятность ядерного удара РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Россия может применить ТЯО

Массированные удары не приносят пользы РФ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал вероятный ответ страны-агрессора РФ на разрешение США наносить дальнобойные удары.

"У России остался один вариант ответа, если Путин отпустит тормоза, – применение тактического ядерного оружия", — подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт говорит о том, что по данным некоторых российских источников, запасы ракет России позволяют ей осуществить ещё 3-4 массированных удара, не более того.

"С учётом производства, если растянуть процесс месяца на два, чтобы успели что-то склепать – на пять массированных ракетных ударов", — считает он.

Собеседник говорит, что в Кремле очень разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара по Украине, "потому что блэкаут не наступил".

"В результате атаки есть лишь повреждения, которые Украина активно устраняет. Погасить энергетику Украины России не удалось даже таким большим количеством ракет, которое давно не применялось. Россия даже не может повторить зиму 2022-2023 годов, когда мы сутками сидели без света, ей это не по силам сейчас", — уточнил он.

Жданов предупреждает, что у России остаётся лишь один вариант – применение тактического ядерного оружия.

/ Инфографика Главреда

"Если Путин на это решится, и, если Запад не предпримет какие-нибудь шаги, чтобы этого не допустить. Все конвенциональные способы эскалации конфликта Россия уже использовала", — добавил Жданов.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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