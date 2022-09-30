Путин может в один миг потерять всю свою армию - Фейгин

Путин не рассчитывает на успехи на фронте / Фото УНИАН, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России и спешит аннексировать захваченные территории, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины. Кремль не рассчитывает на успехи на фронте. Его задача – удержаться хотя бы на текущих позициях. При этом последний аргумент Путина - применение ядерного удара - грозит ему потерей всей своей армии. Такое мнение озвучил российский правозащитник Марк Фейгин в интервью изданию Obozrevatel.

По его прогнозу, Путин не решится применить ядерное оружие, если страны Запада будут занимать твердую позицию.

"Это будет зависеть от противодействия со стороны Запада. Если Запад будет занимать твердую позицию, если раз за разом будет повторять, к чему приведет использование ядерного оружия, и будет демонстрировать, что готов сделать все, что обещает, Путин не решится. Точнее, не решится его окружение", - отметил Фейгин.

"Какой смысл в применении ядерного оружия, если в ответ получишь "Томагавками" и по территории России, и по оккупированной территории, и по Крыму, и по войскам, и по скоплению. Ты просто лишишься всей этой армии и всех этих мобилизованных практически одномоментно. Возможности американской армии, группировки НАТО, прежде всего ракетные и авиа, не сопоставимы с возможностями российской армии", - отметил правозащитник.

Фейгин считает, что ключевую роль сыграет окружение диктатора.

"Они могут сказать: "Нет, Володь, вот это уже too much. Давай попробуем воевать мобилизованными, но никаких тактических ядерных зарядов, давай с этим поаккуратней", - предположил Фейгин.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

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