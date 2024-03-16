Путин начнет войну: какие страны под угрозой

Если ВСУ разобьют российскую армию, наступления на страны НАТО не будет.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Некоторые люди говорят мне, что я "излишне нагнетаю", когда предполагаю, что зимой Путин начнет войну против стран Балтии. Может быть, но сейчас почти каждый день приходят все новые указания на то, что именно к этому все и идет. Белорусская армия уже перебрасывает свои механизированные части к литовской границе. От этих Ошмян до Вильнюса - 30 км по отличной многополосной дороге. (При атаке на Киев у ВС РФ такой роскоши не было, но к столице Украины они на некоторое время подошли). И именно туда, в Ошмяны, сейчас перебрасываются мобильные механизированные части.

Это вполне укладывается в мою теорию о том, что зимой первый удар наверняка будет нанесен именно по Литве (через Вильнюс в направлении Калининграда) – чтобы за пару дней отсечь все балтийские страны от наземного сообщения с союзниками по НАТО.

Ну а дальше пойдет оккупация всего остального.

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Единственный на данный момент способ не допустить этого - оказать максимально возможную военную помощь Украине. Если ВСУ разобьют российскую армию, наступления на страны НАТО не будет.

Начнется российская атака где-то после выборов президента США. Кремль уверен, что Трамп сумеет посеять в Вашингтоне настолько разрушительный хаос, что американцам будет не до Европы.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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