Путинские деньги - на ПВО для Украины: Британия закупит для Киева сотни ракет

Кир Стармер призвал диктатора Путина вернуться за стол переговоров.

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Британия закупит для Украины сотни ракет к ПВО / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Кратко:

Россия должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну

Защита Украины будет оставаться двухпартийным вопросом в Британии

Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет, так как премьер-министр страны Кир Стармер намерен поддержать Киев на саммите НАТО. Об этом пишет Politico.

Новый пакет, который будет содержать 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM, будет оплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, которые получены от процентов за конфискованные российские активы, заявили в британском правительстве.

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"Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому вполне справедливо, что мы используем средства, полученные от конфискованных российских активов, чтобы обеспечить Украину необходимой противовоздушной обороной", - подчеркнул Стармер.

По его словам, поддержка Британии "никогда не пошатнется", а также он призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

В Politico напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу НАТО в Гаагу после того, как увиделся с королем Чарльзом и Стармером в Лондоне. Монарх и премьер-министр страны публично поддержали украинского президента тогда, когда конфликт на Ближнем Востоке может затмить войну в Украине.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что "в интересах Путина" привлечь внимание мира к конфликту между Израилем и Ираном, и что "чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали сосредотачиваться на Украине".

Он добавил, что защита Украины будет оставаться двухпартийным вопросом в Великобритании и пользуется сильной поддержкой общественности.

Помощь Великобритании Украине - главное:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине.

Великобритания переходит в режим "готовности к войне". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота.

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