Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путинские деньги - на ПВО для Украины: Британия закупит для Киева сотни ракет

Виталий Кирсанов
25 июня 2025, 10:37
120
Кир Стармер призвал диктатора Путина вернуться за стол переговоров.
Британия закупит для Украины сотни ракет к ПВО
Британия закупит для Украины сотни ракет к ПВО / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, УНИАН

Кратко:

  • Россия должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну
  • Защита Украины будет оставаться двухпартийным вопросом в Британии

Великобритания пообещала усилить противовоздушную оборону Украины сотнями ракет, так как премьер-министр страны Кир Стармер намерен поддержать Киев на саммите НАТО. Об этом пишет Politico.

Новый пакет, который будет содержать 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM, будет оплачен за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, которые получены от процентов за конфискованные российские активы, заявили в британском правительстве.

видео дня

"Россия, а не Украина, должна заплатить цену за варварскую и незаконную войну Путина, поэтому вполне справедливо, что мы используем средства, полученные от конфискованных российских активов, чтобы обеспечить Украину необходимой противовоздушной обороной", - подчеркнул Стармер.

По его словам, поддержка Британии "никогда не пошатнется", а также он призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться за стол переговоров.

В Politico напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу НАТО в Гаагу после того, как увиделся с королем Чарльзом и Стармером в Лондоне. Монарх и премьер-министр страны публично поддержали украинского президента тогда, когда конфликт на Ближнем Востоке может затмить войну в Украине.

В то же время министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что "в интересах Путина" привлечь внимание мира к конфликту между Израилем и Ираном, и что "чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали сосредотачиваться на Украине".

Он добавил, что защита Украины будет оставаться двухпартийным вопросом в Великобритании и пользуется сильной поддержкой общественности.

Помощь Великобритании Украине - главное:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине.

Великобритания переходит в режим "готовности к войне". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

ЕС и Британия ввели санкции против теневого флота.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России санкции новости Великобритании санкции против России новости Европы санкции Евросоюза Кир Стармер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

13:09Война
Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

12:18Синоптик
Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

11:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

Последние новости

13:13

Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

13:09

Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

12:57

"Я был на грани": Брэд Питт впервые признался в алкоголизме

12:48

Почему в английском "ты" и "вы" - одно слово

12:18

Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
12:14

Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

12:09

Вырвано сердце: Тоня Матвиенко рассказала, почему хотела уйти от МирзоянаВидео

11:54

"Неприятные звоночки": как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана

11:41

2 признака того, что уже можно копать молодую картошку

Реклама
11:39

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

11:35

Неожиданное перевоплощение: Зеленский впервые надел костюмВидео

11:25

Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

11:23

РФ прорывается в опасной точке: в ОСУВ "Хортица" сделали важное заявление

10:53

Удары Шахедов по Украине и Ближний Восток: Данилов объяснил взаимосвязь

10:43

Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Тиграм - следить за деньгами, Крысам - мудрость

10:37

Путинские деньги - на ПВО для Украины: Британия закупит для Киева сотни ракет

10:33

На фронте начался масштабный бунт: где солдаты выступили против командования

09:48

Украину ждет тяжелое лето: в НАТО сказали, где будет наступать армия РФ

09:37

4 знака зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча до конца 2025 года

09:23

Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи: ЦПД предупредил о новой схеме обмана

Реклама
09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

09:10

Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов

09:01

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Вовлечен в производство БпЛА: дроны атаковали важный завод в РФВидео

08:21

Военному бюджету Путина готовят удар: появились детали

08:19

СМИ узнали, что удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, Трамп разбушевался

08:10

Трампа ждет новая бедамнение

07:10

Чем отличаются два льва: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

07:00

Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали людиФотоВидео

06:10

Как в РФ случился полный провал сторожевых кораблеймнение

05:53

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

05:34

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

04:36

Потеряете свое счастье: что нельзя делать 25 июня, приметы

04:35

Как сказать "бархат" на украинском: учитель объяснилаВидео

04:05

Не имеет ничего общего с деньгами: историк раскрыл истинное значение слова "хабар"

03:47

РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

03:30

Есть ли угроза "ковровых бомбардировок" Киева: генерал о сценарии новых обстрелов

02:40

Как избавиться от сорняков с помощью картона: простой лайфхак для дачников

01:46

"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

01:30

"Мне нравилось быть папой": Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях

Реклама
00:54

"Ничего не помогает": Wellboy борется с психическим расстройством и вернулся к "запрещенке"

00:34

Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атакиЭксклюзив

00:33

Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

24 июня, вторник
23:55

Жена Остапчука похвасталась шикарным подарком от ведущего

23:52

Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера

23:34

Не только санкции: какие еще сюрпризы готовят Макрон и Зеленский для Кремля

22:44

Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветенияВидео

22:42

Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

22:40

Куда делся Янукович: Слава Каминская "поймала" беглого президента на Канарах

22:07

Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять