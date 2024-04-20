ПВО бессильна: появился тревожный прогноз насчет ракетных ударов РФ по Украине

В ходе недавних ракетных ударов российскими оккупантами по украинским городам использовались 9М723 ОТРК "Искандер", которые не были перехвачены и либо достигли своих целей, либо поразили районы в радиусе допустимого отклонения от цели.
Как отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале на Obozrevatel, за последние полгода оккупанты все чаще стали применять удары поодиночно ракетами, которые не могут перехватывать системы ПВО, кроме Patriot или SAMP/T, – по регионам, где они отсутствуют.
"А потому тактика таких ударов не нова, но ее отличие в том, что по сравнению с 2023 годом Россия может себе позволить наносить удары баллистическими ракетами намного чаще, системно и практически ежедневно. Это может быть обусловлено не только наращиванием производства 9М723, но поставками из КНДР баллистических ракет типа KN-23, являющихся точной копией "Искандеров", - пояснил он.
Эксперт отмечает, что острота вопроса обусловлена тем, что, помимо ПВО, которая способна бороться с баллистическими угрозами, Украине ничуть не меньше необходим ресурс комплексов малого и среднего радиуса действия для уничтожения прочих воздушных средств, а также БК – ракеты.
"Объемы и потребности настолько велики и настолько актуальны, что неизвестно, когда Запад, при его бюрократической "расторопности", сможет удовлетворить все запросы Украины. Ведь пока там, в высоких кабинетах и просторных залах с кондиционерами, принимают решения, в Украине российские оккупанты поступательно, ежедневно реализуют свой точечный террор", - добавил Коваленко.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами по центру Днепра - есть прилет в жилой дом, погибли люди. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом. Известно о 2 погибших и 15 раненых.
Президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области. Он после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.
Также утром в Одессе прогремели взрывы. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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