"Пылевая буря и поломанные деревья": по Прикарпатью ударила стихия

Пылевую бурю засняли на видео возле одного из сел Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковской области дорогу в Коломыю накрыла пылевая буря, столкнулись два автомобиля.
Пылевая буря была перед селом Подгайчики, сообщил очевидец в видео, которое в Facebook разместила газета Край.
По словам очевидца, ветер сдувал землю, пыль, дороги почти не было видно.
Также в Ивано-Франковске бушевал сильный ветер, на нескольких улицах были поломаны деревья, говорится на странице в соцсети Коммунального учреждения Ивано-Франковская городская аварийно-спасательная служба.
"Сильный ветер сегодня, 12.05.2020 г., добавил работы дежурному наряда… Ул. Галицкая 138, Троллейбусная, 4, Хоткевича, 73, Торговая, 1б, Сев. Бульвар, 5б, Троллейбусная, 1", – отмечается в сообщении.
Видео, на котором запечатлена пылевая буря на Прикарпатье
Напомним, 16 апреля часть Киева и Киевской области накрыла мощная пылевая буря, СМИ писали, что она привела к жертвам. Позже эксперты назвали причину пылевой бури – крайняя степень распаханности земель.