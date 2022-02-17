"Пыталась давать сыну все лучшее": под Одессой женщина бросилась под поезд из-за кредитов

Женщина оставила предсмертную записку / Полиция Одесской области

В поселке Слободка на Одесчине женщина бросилась под поезд, оставив предсмертную записку.

Погибшую звали Елена, она работала главным бухгалтером одной из городских больниц, рассказали соседи женщины журналистам "Новости.LIVE Odesa"

"Просто нет смысла дальше жить"

Предсмертная записка была адресована ее 17-летнему сыну Александру.

"Я любила тебя как могла. Я загнала себя в тупик. Просто нет смысла дальше жить…", – было написано в записке.

Читайте такжеХотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парня"Она пыталась давать своему единственному сыну все лучшее. Хороший колледж, где он хорошо учится. Сейчас учится в высшем учебном заведении на бюджете, на физико-химическом факультете, куда поступил самостоятельно. Мама ему помогала подготовиться к экзаменам, они разбирали вместе биологию, физику. Отношения между сыном и матерью были обычными. Семья не пьет, воспитанная, вели нормальный образ жизни. Много читали как сын, так и его мама. Всегда было о чем поговорить, общительная и активная семья", – рассказала знакомая погибшей.

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Зачем она брала кредиты - никто не знает

Выяснилось, что Елена брала в кредит огромные суммы средств. По мнению знакомых, это основная причина отчаянного шага, на который отважилась женщина.

"Зачем она их брала – никто не знает. Какие у нее были проблемы, остались только предположения. У них было все – жилье, еда, хорошая работа. О своих проблемах никогда никому не рассказывала. Если бы рассказала – мы бы ей помогли", – добавляет соседка Елены.

Ранее мы рассказывали, что в Ровно поезд протаранил фуру на железнодорожном переезде, однако ценой собственного здоровья машинист не допустил переворачивания поезда.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия.

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