Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

Эксперты и специалист пояснили, отчего и почему тактика русских оккупантов РФ в виде ударов по авиабазам оказалась неэффективной.

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Авиабаза, ракета / коллаж Главред, фото Минобороны Украины и скриншот из видео

Идея русских агрессоров атаковать аэродромы ‒ с целью уничтожения украинской боевой авиации ‒ оказалась в значительной степени несостоятельно. Об этом говорят эксперты, с которыми общались журналисты ВВС Украина.

По их данным, с самого начала полномасштабного военного вторжения украинские самолеты после сигнала тревоги сразу покидают аэродромы.

"Для России основная цель — именно самолеты. Но попасть в них они не могут. Россияне бьют по пустому аэродрому, и если приземлиться на него невозможно, то самолеты садятся на другом", —говорит исследователь авиации, историк и военный аналитик Михаил Жирохов.

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В последнее время страна-агрессор РФ сосредоточила внимание на аэродроме в Староконстантинове (Хмельницкая область), по которому наносит удары беспилотниками, крылатыми и аэробаллистическими ракетами.

Настойчивость в атаках именно по данной авиабазе "нелогична и непонятна", считает Жирохов. Поразить украинские самолеты-бомбардировщики Су-24 (с которых возможны запуски дальнобойных ракет Storm Shadow) либо уничтожить запасы ракет такими ударами, по его мнению, практически нереально.

Как говорит спикер Воздушных сил ВС РФ Юрий Игнат "прекрасно знают" о желании страны-агрессора России уничтожить военные самолеты в Украине. Именно поэтому авиацию постепенно рассредоточили, говорил он после очередного удара русских оккупантов по Староконстантинову. По его словам, самолеты прячут, после чего летчики продолжают выполнять задачи ‒ совершая ежедневно десятки боевых вылетов.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, 11 августа взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Позже стало известино, что российская ракета убила ребенка. 11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

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