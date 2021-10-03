УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"

3 октября 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

Желтая зона - это ничто. Ограничения рассчитаны как количество людей на квадратные метры или посадочные места.

карантин в Украине
Есть ли польза от желтой зоны / УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов пояснил, есть ли какая-нибудь польза для украинцев от введения "желтой зоны" карантина.

"Желтая зона" - это ничто. Ограничения рассчитаны как количество людей на квадратные метры или посадочные места. Однако бизнес уже давно привык и ставит дополнительные стулья, которые размывают настоящее количество людей в зале, и никто не считает настоящую наличие людей там. Спортзалы также учитывают все имеющиеся у них площади, в том числе площади различных ячеек и залов, которые не используются. Поэтому получается, что большие спортзалы выжимают маленькие, а сами превращают в рассадники вируса, так образуется скопление людей в раздевалках, душах и тому подобное. И все это движет эпидемию дальше", - рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 2 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 809 жителей страны. Были госпитализированы 2692 человека; летальных случаев - 203; выздоровели - 3469 человек.

Инфекционист Вадим Аристов считает, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже с 14 октября.

Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 самая угрожающая в Черновицкой области. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны коронавируса.

viber
коронавирус Вадим Аристов зоны карантина
Сейчас вы просматриваете новость «"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгамиГороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делатьАстрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекордШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: цена на газ в Европе побила новый рекорд "ДНР" получила подлый удар в спину от братской России"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России

Последние новости

03:50

"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"

03:02

Дикое везение целый месяц: астролог назвала главных счастливчиков октября 2021 Видео

02:16

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" Видео

01:38

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием Видео

00:51

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

Реклама
00:19

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

02 октября, суббота
23:55

Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

23:54

Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Видео

23:27

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка Видео

22:36

Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

22:04

В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

21:09

Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

20:35

Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса Видео

20:34

Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты экзит-полов

20:04

В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили Видео

20:00

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

19:59

Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

19:31

Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады мнение

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

18:34

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

Реклама
18:25

В Киеве состоялась выучка "тотальное сопротивление"

17:55

Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

17:35

Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Видео

16:56

"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения Видео

16:22

Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Видео

15:54

Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили Видео

15:40

Как часто можно красить волосы и почему Видео

15:22

Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова Видео

14:54

Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел Видео

14:53

В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь Видео

14:49

Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили Видео

13:36

"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

13:32

Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

12:43

"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца Видео

12:16

"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили Видео

12:13

Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

11:38

Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании Видео

11:02

Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

10:51

Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

10:40

"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна Видео

Реклама
10:19

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Видео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

10:10

Тела двух маленьких девочек и мальчика обнаружила бабушка: 26-летняя полячка задушила троих детей

09:51

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и полностью разделась - пикантные фото

09:28

Начало октября порадует теплом: синоптик дал детальный прогноз погоды в Украине на выходные Видео

08:56

23-летний украинец трагически погиб в Польше

08:17

Коронавирус в Украине 2 октября: за сутки - почти 12 тыс. новых больных, жертв - более 200

08:06

В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен: поставщики обнародовали тарифы на октябрь

07:45

"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России мнение

07:34

"Единая военная база с РФ": Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять