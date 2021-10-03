"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"

Есть ли польза от желтой зоны / УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов пояснил, есть ли какая-нибудь польза для украинцев от введения "желтой зоны" карантина.

"Желтая зона" - это ничто. Ограничения рассчитаны как количество людей на квадратные метры или посадочные места. Однако бизнес уже давно привык и ставит дополнительные стулья, которые размывают настоящее количество людей в зале, и никто не считает настоящую наличие людей там. Спортзалы также учитывают все имеющиеся у них площади, в том числе площади различных ячеек и залов, которые не используются. Поэтому получается, что большие спортзалы выжимают маленькие, а сами превращают в рассадники вируса, так образуется скопление людей в раздевалках, душах и тому подобное. И все это движет эпидемию дальше", - рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 2 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 809 жителей страны. Были госпитализированы 2692 человека; летальных случаев - 203; выздоровели - 3469 человек.

Инфекционист Вадим Аристов считает, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже с 14 октября.

Ученые НАН Украины заявили, что ситуация с COVID-19 самая угрожающая в Черновицкой области. В этом регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны коронавируса.