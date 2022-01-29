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Расстрел в Днепре на Южмаше: в Днепре попрощались с погибшими

29 января 2022, 14:58
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На панихиде присутствовали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы.

Днепр, церемония прощания
В Днепре состоялась церемония прощания с пятью погибшими от выстрелов нацгвардейца Рябчука / Фото mvs.gov.ua/

В субботу, 29 января, в Днепре состоялась церемония прощания с пятью погибшими в результате стрельбы на Южмаше, которую устроил 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук.

Церемония прошла во дворце культуры Машиностроителей, сообщает пресс-служба МВД.

На панихиде присутствовали министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие. Всего собралось около двух сотен человек.

"Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, погибли. Это день скорби", – отметил Монастырский.

Фото mvs.gov.ua
Фото mvs.gov.ua

После панихиды состоялась встреча с родными погибших.

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Расстрел в Днепре на Южмаше

Рано утром 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошло ЧП. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, при выдаче оружия из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии Украины. После чего с оружием скрылся. Погибли пять человек, еще пятеро были ранены.

В ходе полицейской операции Артемия Рябчука удалось задержать. СМИ выяснили, что известно о семье парня и что о нем самом говорят односельчане его родителей.

Как рассказал бывший нардеп Игорь Мосийчук, Рябчук раньше мог страдать от прессинга со стороны своих товарищей. По его словам, около двух месяцев назад Артемий стал свидетелем потасовки сослуживцев. Он якобы вмешался в конфликт и сообщил об этом командованию. После этого его объявили стукачем и начали травить.

Во время судебного заседания Рябчук признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

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