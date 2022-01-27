Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на Южмаше

Артемий Рябчук сдался добровольно / Фото facebook.com/dnipropolice

Рано утром 27 января на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошло ЧП. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, при выдаче оружия из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии Украины. После чего с оружием скрылся. Погибли пять человек, еще пятеро были ранены.

В ходе полицейской операции Артемия Рябчука удалось задержать. СМИ выяснили, что известно о семье парня и что о нем самом говорят односельчане его родителей.

Жители села Броска Измаильского района Одесской области говорят, что не представляют, что могло толкнуть Артемия на такой поступок. Говорят, что парень был очень спокойным. При этом друзей у него не было, пишет Obozrevatel.

Соседи говорят, что семья – верующая, "что–то вроде пятидесятников". У них в доме нет ни телевизора, ни радио. Отец парня скончался после длительной болезни примерно 5-6 лет назад.

Артемий – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

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"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде", – рассказали односельчане

"Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании", – предположили соседи.

"Как Артемия призвали – не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?" – добавили они.

Как сообщал Главред, нацгвардеец, устроивший стрельбу на заводе Южмаш в Днепре, сдался добровольно. Заместитель директора территориального управления ГБР в г. Полтава Владимир Шило рассказал, что Рябчук находился в одном из поселков недалеко от Днепра. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия.

Сейчас мотивы совершения преступления неизвестны и будут устанавливаться следственным путем.

Тем временем советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о состоянии здоровья раненых военнослужащих после расстрела на заводе Южмаш.

По словам Геращенко, Рябчук выпустил три пули в упор в 22-летнюю девушку. Она потеряла более трёх литров крови. За её жизнь сейчас борются врачи. Еще двое раненых - в тяжёлом состоянии, жизнь ещё двоих военнослужащих - вне опасности.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом".

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