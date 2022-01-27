Выпустил три пули в упор, девушка потеряла много крови: в МВД рассказали о пострадавших на Южмаше

Стрельбу на Южмаше устроил 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук / коллаж УНИАН

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о состоянии здоровья раненых военнослужащих после расстрела на заводе Южмаш в Днепре, который устроил 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук.

По словам Геращенко, Рябчук выпустил три пули в упор в 22-летнюю девушку. Она потеряла более трёх литров крови. За её жизнь сейчас борются врачи. Еще двое раненых - в тяжёлом состоянии, жизнь ещё двоих военнослужащих - вне опасности.

Пострадавших госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

"Ещё один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии. Жизнь других двоих раненых доставленых в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо", - написал Геращенко в Facebook.

Советник главы МВД призвал всех неравнодушных жителей Днепра поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.

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Тем временем министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что "Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом".

"По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", — написал министр на своей странице в Facebook.

Как сообщал Главред, около четырех часов утра 27 января военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, при выдаче оружия из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии Украины. После чего с оружием скрылся.

В ходе полицейской операции Сирена Артемия Рябчука удалось задержать.

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