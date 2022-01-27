Расстрел нацгвардейцев в Днепре: все пострадавшие в тяжелом состоянии, их оперируют

Стрельбу на Южмаше устроил 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук / коллаж УНИАН

Четверо пострадавших в результате стрельбы на заводе Южмаш в Днепре госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

Ранения получили трое мужчин и одна женщина, все они — в тяжелом состоянии. Пострадавших оперируют врачи, передает ТСН.

Как сообщал Главред, около четырех часов утра 27 января военнослужащий Национальной гвардии Украины, 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук, при выдаче оружия из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии Украины. После чего с оружием скрылся.

В ходе полицейской операции Сирена Артемия Рябчука удалось задержать.

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Погибли пять человек, еще пятеро были ранены. Потом появилась информация, что во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

СМИ опубликовали имена погибших в результате стрельбы в Днепре:

Александр Буганов - 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула;

Артем Левковский – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи;

Александр Драган – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант;

Леонид Черник – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат.

Сообщается, что среди жертв есть гражданская - женщина по имени Вера, 1986 года рождения.

Как сообщал Главред, в центре Киева 25 января произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.

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