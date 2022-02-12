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Разглашенные планы России – это разрушенные планы, 2014 год не повторится – Минобороны

12 февраля 2022, 14:31

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему эскалация для РФ сейчас – это заведомо проигрышный шаг.

украинские военные
Разглашенные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо, заявили в Минобороны/ МОУ

Украинцам не стоит бояться планов врага, которые были разглашены, ведь обнародование их разрушило.

Украина не собирается уступать ни один сантиметр своей земли. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо", – отметила Маляр.

Кроме этого, она объяснила, почему в случае нападения РФ всё не будет, как в 2014 году. По ее словам, в частности, "не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных". Также руководство государства сейчас четко знает, как действовать, и вовремя получает разведывательные данные. Это в свою очередь помогает оперативно принимать решения, отметила Маляр.

"Сегодня вооруженными силами руководят боевые командиры, которые прошли ад войны и знают, что такое хоронить собратьев. У нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 года", – написала заместитель министра обороны Украины.

Новость дополняется…

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Министерство обороны новости Украины Анна Маляр
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