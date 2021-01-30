"Разрушены стены, выбиты стекла": в Каменском прогремел мощный взрыв

В Каменском мощный взрыв, есть пострадавшие

В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уведомление о взрыве в пятиэтажке пришло в ГСЧС в 11:37 субботы, 30 января. По прибытию спасатели предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.

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Из-за взрыва пострадали двое людей, среди которых мужчина 1991 года рождения из этой однокомнатной квартиры и парень 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а ребенка еще до их приезда спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.

Сейчас подъезд отключен от газа, устанавливаются причины взрыва.

О каких взрывах сообщалось ранее: