"Разрушены стены, выбиты стекла": в Каменском прогремел мощный взрыв

Из-за взрыва пострадали двое людей.
В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уведомление о взрыве в пятиэтажке пришло в ГСЧС в 11:37 субботы, 30 января. По прибытию спасатели предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.
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Из-за взрыва пострадали двое людей, среди которых мужчина 1991 года рождения из этой однокомнатной квартиры и парень 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а ребенка еще до их приезда спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.
Сейчас подъезд отключен от газа, устанавливаются причины взрыва.
О каких взрывах сообщалось ранее:
- В Йемене в аэропорту города Аден во время прибытия представителей нового правительства случился мощный взрыв, который унес жизни более двух десятков человек.
- Мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.
- В американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.