Речь не только о Донбассе: РФ наступает в трех областях - DeepState

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область.

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РФ наступает в трех областях / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

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РФ пытается захватить Донецкую область полностью

Враг имеет успехи в трех областях Украины

Российские оккупанты пытаются добиться результатов на фронте. Враг продвинулся в трех областях. Об этом сообщает DeepState.

Вражеские солдаты продвинулись в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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В Луганской области оккупанты продвинулись вблизи населенного пункта Надежда. В Харьковской области россияне наступают в Двуречной.

Что качается Донецкой области, то там враг продвинулся в населенных пунктах Великая Новоселка, Успеновка и Славянск. Оккупанты пытаются захватить всю область.

Угроза наступления РФ на Днепропетровщину - последние новости

Как писал Главред, военные сообщили, что армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

Напомним, российским оккупантам осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины.

Несмотря на это ранее военный эксперт Роман Свитан выразил сомнение, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель, как захват еще одной области Украины - Днепропетровской.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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