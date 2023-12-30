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Регулярные ракетные атаки: сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине

Елизавета Бельмас
30 декабря 2023, 12:31
Приближение зимних праздников развязало России руки.
Сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине
Сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Объединенное командование ВСУ

Запасы ракет и беспилотников в России не позволят ей наносить массированые ракетные удары регулярно. Всё дело в том, что этому помешают темпы производства в РФ. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

При этом, у оккупантов остается преимущество атаковать Украину ударными дронами "Шахед".

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, на которые опираются в ISW, в октябре 2024 года россияне произвели 115 высокоточных ракет дальнего действия.

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В частности, было изготовлено 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 "Калибров", 40 ракет Х-101, 9 ракет Х-32 и 4 "Кинджала".

Как следствие, в ноябре 2023 года Россия имела в резерве около 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

"Хотя украинские официальные лица недавно заявили, что российские Вооруженные силы частично восстановили собственные запасы крылатых ракет, заявления Скибицкого относительно последних общих российских ракетных резервов и месячных темпов производства свидетельствуют о том, что российская армия не в состоянии выдержать повторные крупномасштабные ракетные удары, вроде атаки 29 декабря. В частности, во время масштабного удара, агрессор выпустил по Украине пять ракет "Кинжал" - именно столько систем этого типа РФ производит ежемесячно", - говорится в сообщении.

При этом, до сентября 2025 года Россияне планируют произвести шесть тысяч дронов, что позволит им более часто наносить удары "Шахедами", а не ракетами.

Атака на Украину

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря Россия выпустила по Украине приблизительно 110 ракет, большая часть из них сбита.

К тому же, в ночь на 29 декабря российские войска устроили масштабный удар по Украине с воздуха. Всего было выпущено 36 дронов "Шахед" и 122 ракеты воздушного базирования. Как говорится в материале издания "Экономическая правда", эта атака стоила Российской Федерации 1,273 млрд долл.

Также глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ночью 30 декабря оккупанты атаковали украинские города, применив ударные дроны.

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