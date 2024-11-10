Рекордный удар по Украине: РФ атаковала сотнями бомб, дронов и ракет – Зеленский

Россия запустила против Украины рекордное количество ударных дронов, сообщил президент.

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Владимир Зеленский рассказал об ударах РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, АрміяInform

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РФ за неделю применила более 1400 бомб, БПЛА и ракет

Зеленский назвал способ прекращения террора РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал число бомб, дронов и ракет, которыми страна-агрессор РФ била за последнюю неделю.

По его словам, российские оккупанты в течение минувшей недели применили более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и около 20 ракет разных типов против Украины.

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"В течение этой недели каждую ночь и каждый день работали наши силы ПВО, защищая небо Украины от российского террора. Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов" и других ударных дронов – 145. Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потеря родных нельзя просто забыть", — подчеркнул президент.

/ Инфографика: Главред

Вместе с тем глава государства отметил, что есть возможность достичь надежного мира, основанного на справедливости.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

"Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это все равно понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого вполне реалистично для Украины", — написал Зеленский.

Смотрите видео - РФ наносит удары по Украине:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Их количество уже достаточно для того, чтобы провести ракетную атаку.

Поэтому украинцам стоит быть готовыми к такой опасности, предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что произошла атака на Киевскую область - оккупанты ударили ракетой, вспыхнули пожары, пострадали люди. Оккупанты продолжают атаки на Киевскую область. Прошлой ночью люди пострадали в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Как сообщал Главред, оккупанты массированно ударили дронами по Одессе, есть погибшая и разрушения. Один человек погиб, пострадали девять человек. В результате удара повреждены частные дома, здание учебного заведения и складские помещения.

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