'Решение завершать эту фазу войны принято': эксперт указал на важный момент

Вопрос лишь на каких позициях завершать эту фазу войны и как это будет имплементировано.

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Черник убежден, что оккупантам нужен перерыв в цикле в следующем году / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube, Армия inform

Некоторые эксперты указывают на то, что экономические трудности в России уже дают о себе знать, и это может привести к тому, что она не сможет долго вести войну. 2025 год может оказаться еще более сложным для оккупантов. Отставной полковник ВСУ и военный аналитик Петр Черник в интервью 24 каналу согласился с этим мнением, выразив надежду на дальнейшее ухудшение ситуации в России.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Экономику России можно сравнить со стулом на трех ножках: это нефть, газ и другие природные ресурсы, которые продаются за границу, такие как древесина, пшеница, металлы. По итогам 2024 года экспорт российского газа в Европу увеличился на 17%, и проходил он через порты союзных стран. Также продажа пшеницы, в том числе через Литву, выросла в 2,5 раза.

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"Пока этот поток идет на внешние рынки, до тех пор россияне будут жить. Для того, чтобы российская экономика почувствовала настоящую боль - эти ресурсы надо ограничить",- отметил Петр Черник.

Однако, как отмечает Черник, только после введения жестких санкций и когда состоится настоящее эмбарго можно будет говорить о конце России, но пока этого не происходит. Запасы российской бронетехники уже исчерпаны наполовину, что указывает на необходимость паузы в наступательном цикле в 2025 году.

"Решения такого плана принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и в Пекине. Частично в Брюсселе и еще некоторых крупных мировых столицах. На мой взгляд, решение завершать эту фазу войны уже принято. Вопрос лишь на каких позициях и как это будет имплементировано",- подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Как убежден Черник, главной цели Россия уже никогда не достигнет, ведь Украина все-таки смогла удержать свою государственность.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, которые применяются против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Война России и Украины - что известно

На Юге Украины ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки. В течение суток потери личного состава противника составили 96 человек.

Паранойя диктатора дошла до такого уровня, что теперь Путин боится вероятной ликвидации. Как утверждает председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, значительная часть мира была бы не против, если бы с Путиным что-то случилось.

Кроме этого, ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ. Что интересно, Z-каналы уже обвиняют во всем знаменитые F-16.

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