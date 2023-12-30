Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

Мобилизация в Украине происходила и раньше, и также сталкивалась с определенными трудностями. Не стоит допускать панических настроений из-за нового проекта закона о мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, у ВСУ нет каких-то больших проблем – есть определенные сложности, связанные с дальнейшим обеспечением проведения мобилизации.
"Война продолжается, враг атакует наши позиции, и это, конечно, требует привлечения ресурсов. Вместе с тем у нас началась определенная неоправданная паника из-за изменений законодательства и подходов системы. Мобилизация происходила и раньше – да, предыдущие волны имели свои сложности, но, в конце концов, ряды Вооруженных сил пополнялись", - сказал Мусиенко.
Он призвал не допускать панических настроений.
"Например, с точки зрения внесенного законопроекта, повестки могут вручать по месту работы, месту жительства или в общественных местах, но и сейчас происходит то же самое", - сказал глава Центра военно-правовых исследований.
Мусиенко отметил, что самый дискуссионный момент – это мобилизация людей с инвалидностью.
"И здесь главный вопрос в доверии к военно-врачебным комиссиям и МСЭК, которые выдают справки об инвалидности. Текущий законопроект должен быть максимально полезным для военных с точки зрения проведения мобилизации, но при этом он не должен расшатывать настроения в обществе и давать возможность врагу использовать их с пропагандистской целью. Поэтому для начала стоит исправить недостатки, которые были выявлены в ходе проведения мобилизации, не применяя ограничений вроде лишения банковских прав, запрета на передвижение", - отметил он.
Законопроект о мобилизации - что известно
25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.
Согласно документу, в Украине могут мобилизовать лиц с инвалидностью.
Также мы писали о том, какие категории мужчин не будут подлежать призыву.
По данным СМИ, новый законопроект о мобилизации в Украине, который вызвал немало критики в обществе, вероятно, отправят на доработку.
Тем временем в Нацполиции заявили, что не хотят раздавать украинцам повестки.
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