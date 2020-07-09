Отдых в августе 2020: украинцам пообещали новые авиарейсы

В МАУ обновили программу полетов / ТСН

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины приняла решение об обновлении программы полетов внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, план полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Еропейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.

В авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Отмечается, что внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одесса можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) - дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) - дополнительно в пятницу. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - говорится в сообщении.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

Киев – Амстердам;

Киев – Лондон;

Киев – Париж;

Киев – Торонто;

Киев – Ларнака;

Киев – Ницца;

Киев – Афины;

Киев – Дубай;

Киев – Стамбул;

Одесса – Стамбул;

Киев – Вильнюс;

Киев - Тель-Авив;

Одесса - Тель Авив;

Киев – Рим;

Киев – Милан;

Киев – Неаполь;

Киев – Франкфурт;

Киев – Мюнхен;

Киев – Берлин;

Киев – Тбилиси;

Киев – Баку;

Киев – Ереван;

Киев – Прага;

Киев – Вена;

Киев – Кишинев;

Киев – Мадрид;

Киев - Барселона.

Кроме этого, в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.