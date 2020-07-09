Отдых в августе 2020: украинцам пообещали новые авиарейсы

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины приняла решение об обновлении программы полетов внутренних и международных рейсов на август 2020 года.
По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, план полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Еропейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.
В авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.
Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.
Отмечается, что внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.
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"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одесса можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) - дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) - дополнительно в пятницу. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - говорится в сообщении.
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:
- Киев – Амстердам;
- Киев – Лондон;
- Киев – Париж;
- Киев – Торонто;
- Киев – Ларнака;
- Киев – Ницца;
- Киев – Афины;
- Киев – Дубай;
- Киев – Стамбул;
- Одесса – Стамбул;
- Киев – Вильнюс;
- Киев - Тель-Авив;
- Одесса - Тель Авив;
- Киев – Рим;
- Киев – Милан;
- Киев – Неаполь;
- Киев – Франкфурт;
- Киев – Мюнхен;
- Киев – Берлин;
- Киев – Тбилиси;
- Киев – Баку;
- Киев – Ереван;
- Киев – Прага;
- Киев – Вена;
- Киев – Кишинев;
- Киев – Мадрид;
- Киев - Барселона.
Кроме этого, в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.