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Отдых в августе 2020: украинцам пообещали новые авиарейсы

В МАУ рассчитывают на открытие границ для украинцев.

9 июля 2020, 16:57
МАУ
В МАУ обновили программу полетов / ТСН

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины приняла решение об обновлении программы полетов внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

По сообщению пресс-службы авиаперевозчика, план полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Еропейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.

В авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев - Неаполь.

Отмечается, что внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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"В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одесса можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) - дополнительно и четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) - дополнительно в пятницу. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - говорится в сообщении.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

  • Киев – Амстердам;
  • Киев – Лондон;
  • Киев – Париж;
  • Киев – Торонто;
  • Киев – Ларнака;
  • Киев – Ницца;
  • Киев – Афины;
  • Киев – Дубай;
  • Киев – Стамбул;
  • Одесса – Стамбул;
  • Киев – Вильнюс;
  • Киев - Тель-Авив;
  • Одесса - Тель Авив;
  • Киев – Рим;
  • Киев – Милан;
  • Киев – Неаполь;
  • Киев – Франкфурт;
  • Киев – Мюнхен;
  • Киев – Берлин;
  • Киев – Тбилиси;
  • Киев – Баку;
  • Киев – Ереван;
  • Киев – Прага;
  • Киев – Вена;
  • Киев – Кишинев;
  • Киев – Мадрид;
  • Киев - Барселона.

Кроме этого, в августе МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пандемии, объявленной из-за китайского коронавируса Covid-19, украинцы могут попасть в ряд стран без ограничений на границе.

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