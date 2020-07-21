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Новый рейтинг партий: социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы

По сравнению с июнем электоральные предпочтения украинцев претерпели изменения.

21 июля 2020, 14:17
Рада
Социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы / УНИАН

В случае, если бы досрочные выборы в украинский парламент состоялись в середине июля 2020-го, то за партию Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) проголосовали бы 27,9% респондентов (из тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Об этом говорят данные опроса, который провели сотрудники Социологической группы "Рейтинг".

Согласно статистике, за минувший месяц рейтинг президентской партии уменьшился на 1,4% (данный показатель находится в пределах погрешности).

Согласно данным опроса, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 18,0% респондентов (в июне - 15,3%), за партию "Европейская солидарность" - 14,7% (в июне - 13,6%), за партию "Батькивщина" - 11,4% (в июне - 10,7%), за Радикальную партию Ляшко - 5,2% (в июне - 3,5%).

Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 4,3% (в июне - 3,7%), партию Анатолия Шария - 3,4% (в июне - 3,7%), партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,3% (в июне 2,2%), партию ВО "Свобода" - 3,2% (2,5%), партию "Голос" - 3,1% (в июне - 3,0%).

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Напомним, ранее опрос, который провели сотрудники Центра имени Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, продемонстрировал - главе государства Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных (в мае этот показатель составлял 57%).

новости Украины опрос партии Слуга народа
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