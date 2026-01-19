Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

Кратко:
- Пару недель назад Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись
- По слухам музыкант уже живет с новой партнершей
В начале января завершился бракоразводный процесс между актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.
Как сообщает источник Daily Mail, катастрофу к семейному очагу Кидман могла принести 26-летняя Карли Скотт Коллинз - восходящая звезда кантри. Сейчас Урбан якобы даже съехался с ней, что настроило его с Николь детей, 17-летнюю Сандей и 15-летнюю Фейт, против него.
"Я слышал, что у Кита появилась другая женщина. Именно поэтому девочки сейчас значительно ближе к Николь. Подростки обычно очень привязаны к отцам, поэтому должна быть серьезная причина, почему они открыто идут трое против одного", - отмечает инсайдер.
