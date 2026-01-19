Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

Кит Урбан решил не медлить, и уже живет с новой возлюбленной, сообщают инсайдеры.

В начале января завершился бракоразводный процесс между актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

Как сообщает источник Daily Mail, катастрофу к семейному очагу Кидман могла принести 26-летняя Карли Скотт Коллинз - восходящая звезда кантри. Сейчас Урбан якобы даже съехался с ней, что настроило его с Николь детей, 17-летнюю Сандей и 15-летнюю Фейт, против него.

"Я слышал, что у Кита появилась другая женщина. Именно поэтому девочки сейчас значительно ближе к Николь. Подростки обычно очень привязаны к отцам, поэтому должна быть серьезная причина, почему они открыто идут трое против одного", - отмечает инсайдер.

Николь Кидман и Кит Урбан / фото: instagram.com/nicolekidman

Карли Скотт Коллинз и Кит Урбан летом 2025 года / фото: instagram.com/karleyscottcollins

