Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

Анна Подгорная
19 января 2026, 01:30
10
Кит Урбан решил не медлить, и уже живет с новой возлюбленной, сообщают инсайдеры.
Николь Кидман, Кит Урбан
Николь Кидман развод - Кит Урбан начал жить с любовницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

  • Пару недель назад Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись
  • По слухам музыкант уже живет с новой партнершей

В начале января завершился бракоразводный процесс между актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

Как сообщает источник Daily Mail, катастрофу к семейному очагу Кидман могла принести 26-летняя Карли Скотт Коллинз - восходящая звезда кантри. Сейчас Урбан якобы даже съехался с ней, что настроило его с Николь детей, 17-летнюю Сандей и 15-летнюю Фейт, против него.

видео дня

"Я слышал, что у Кита появилась другая женщина. Именно поэтому девочки сейчас значительно ближе к Николь. Подростки обычно очень привязаны к отцам, поэтому должна быть серьезная причина, почему они открыто идут трое против одного", - отмечает инсайдер.

Николь Кидман
Николь Кидман и Кит Урбан / фото: instagram.com/nicolekidman
Карли Скотт Коллинз, Кит Урбан
Карли Скотт Коллинз и Кит Урбан летом 2025 года / фото: instagram.com/karleyscottcollins

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об особом свидании Киану Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Романтический момент пары попал на фото и видео.

Также Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец". Актер прокомментировал фильм, который готовят к выходу в следующем году.

Читайте также:

О персоне: Николь Кидман

Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Николь Кидман новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

02:06Фронт
Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 января

22:45Энергетика
РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Последние новости

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

Реклама
23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на завтра 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Реклама
19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

Реклама
15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять