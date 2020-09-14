Резкий рост числа смертей: появился мрачный прогноз насчет COVID-19 в Украине

В Украине прогнозируют рост числа больных COVID-19 / Reuters

Статистика развития эпидемии COVID-19 в Украине продолжает демонстрировать рост постоянными темпами, сообщили в Национальной академии наук Украины.

Об этом идет речь в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине (на 11-18 сентября 2020), подготовленном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, сообщили в пресс-службе Академии.

Отмечается, что репродуктивное число имеет незначительную тенденцию к снижению. Средненедельным значение на данный момент составляет 1.1.

Ученые прогнозируют среднее значение количества новых инфицированных на 18 сентября составит 3 тысячи случаев и 50 летальных случаев в день.

"Наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу с фактом смерти, а также рост доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности. Рост доли таких больных также может быть признаком ухудшения охвата случаев инфекции тестированием в некоторых регионах", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день. "Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно растет доля людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР тестирования", – подчеркнули в НАН Украины.

Прогноз числа новых активных случаев коронавируса для регионов Украины / nas.gov.ua

Кроме того ученные подсчитали, что в среднем по Украине количество ПЦР-тестов, потраченных на одно новое выявления почти не изменилось, хотя последней неделей наблюдается незначительная положительная тенденция.

Среднее значение за последнюю неделю - 9.1 тестов на новое обнаружения, что соответствует проценту обнаружения 10.9%. Однако этот показатель очень разный для регионов Украины, худший показатель в Хмельницкой области - 4.1 ПЦР-тестов на одно новое обнаружение, что соответствует проценту обнаружения 24%.

Читайте такжеУгроза возвращения жесткого карантина: стало известно о планах Кабмина

В Киеве показатель тестирования вдвое выше среднего по Украине (19 тестов на выявление), что достигается в значительной степени за счет работы частных лабораторий. 9-го сентября, когда было проведено рекордное количество тестов (29708) в Украине, треть из них была проведена в г.Киеве.

Напомним, в Украине официально зарегистрировали 156 797 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +2462 новых диагнозов COVID-19.

От последствий коронавируса в Украине умерли 3211 граждан (за сутки скончались +33 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19).

Как известно в Украине с понедельника, 14 сентября, действует новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.