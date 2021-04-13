Резников призвал ЕС усилить санкции против России

Алексей Резников призвал к санкциям против РФ / УНИАН

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников просит ЕС ввести новые санкции против Москвы и заблокировать Северный поток-2, а также призвал Европу проявить четкую позицию относительно российской агрессии против Украины.

"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах.... Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - заявил Резников на онлайн-заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Резников добавил, что для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, нужно усилить санкции против России и прекратить строительство российского газопровода.

"Что нужно, чтобы защитить Европу от этой войны. Во-первых, на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, нужно навсегда понять, что нужно прекратить проект "Северный поток-2". Это не бизнес - это российское энергетическое оружие против Европы", - добавил вице-премьер.

Читайте такжеРезников оценил вероятность масштабного удара России по Украине

По мнению вице-премьера, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.

"Мы готовы в любой момент оказать сопротивление, однако если Россия увидит четкую позицию Европы, то у разрастания войны не будет шанса и мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желанного мира", - подчеркнул он.

Читайте такжеРезников рассказал, как Россия загоняет себя в ловушку на Донбассе

Война России и Украины - о чем ранее сообщал Главред: