Резников призвал ЕС усилить санкции против России

По словам Резникова, для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, нужно усилить санкции против России.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников просит ЕС ввести новые санкции против Москвы и заблокировать Северный поток-2, а также призвал Европу проявить четкую позицию относительно российской агрессии против Украины.
"Сейчас весь мир видит масштабную концентрацию российских войск на наших границах.... Если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации сегодня, нужна другая динамика действий", - заявил Резников на онлайн-заседании комитета Европарламента по иностранным делам.
Резников добавил, что для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, нужно усилить санкции против России и прекратить строительство российского газопровода.
"Что нужно, чтобы защитить Европу от этой войны. Во-первых, на опережение усиливать санкции против РФ, это даст им почувствовать позицию европейского сообщества. Второе, нужно навсегда понять, что нужно прекратить проект "Северный поток-2". Это не бизнес - это российское энергетическое оружие против Европы", - добавил вице-премьер.
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По мнению вице-премьера, несмотря на агрессивные действия возле украинской границы, Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако Москва может пойти на такой шаг, если увидит слабую позицию Европы.
"Мы готовы в любой момент оказать сопротивление, однако если Россия увидит четкую позицию Европы, то у разрастания войны не будет шанса и мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желанного мира", - подчеркнул он.
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Война России и Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины. Россияне свои действия мотивировали подготовкой к военным маневрам Запад-2021.
- Россия 6 апреля начала контрольную проверку боеспособности армии. Войска выведены на полигоны для проведения военных маневров. Учения должны пройти во всех военных округах. На апрель в РФ запланировано 4048 военных мероприятий.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил военную провокацию России на Донбассе, однако добавил, что полномасштабной войны Москвы и Киева не ожидается.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением в адрес Украины, обвинив Киев в нарушении "всех минских договоренностей". При этом он призвал Запад оказать давление на украинскую сторону с целью выполнения соглашений.