"РФ делала бы это тихо и без шума": нанесет ли Россия ядерный удар - прогноз эксперта

Михаил Гончар прокомментировал риск применения ядерного оружия Россией / Фото УНИАН, Reuters

Ядерный шантаж Кремля скорее всего имеют цель запугать Украину и страны Запада. Если бы бы Россия действительно хотела нанести ядерный удар по Украине, то делала бы это "тихо и без шума". Такое мнение в интервью Главреду озвучил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он объяснил, что в зависимости от того, о каком именно ядерном оружии идет речь - стратегическом или тактическом, есть соответствующие наработанные процедуры в силу специфики этих видов оружия. В частности, оружие массового поражения особым образом хранится и особым образом доставляется в зону боевых действий.

"Соответственно, если речь идет о тактическом ядерном оружии, оно не может быть доставлено ближе к зоне боевых действий и уже там ждать принятия решения о его применении. Есть определенные регламенты и процедуры, которые носят не политический, а технический характер. И если бы у РФ была полная готовность к применению тактического ядерного оружия, они бы не запускали пропагандистскую кампанию о том, как превращают все в радиоактивный пепел - россияне делали бы это тихо и без шума", - считает Гончар.

По его словам, так как тема применения ядерного оружия активно обсуждается в российских медиа, это означает, что Кремль выходит, прежде всего, из попытки создать соответствующий политико-психологический эффект давления на Украину и Запад. Гончар считает, что россияне хотят добиться необходимых уступок, а именно - капитуляции Украины.

"Для РФ это было бы вершиной успеха - мол, они лишь пригрозили применением ядерного оружия и этим добились уступок, то есть показали Украине и Западу "кузькину мать". Поэтому чем больше россияне медийно разгоняют все эти вещи, тем больше это свидетельствует об их неготовности применять тактическое ядерное оружие", - считает эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

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