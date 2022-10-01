УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"РФ делала бы это тихо и без шума": нанесет ли Россия ядерный удар - прогноз эксперта

1 октября 2022, 11:47

Так как тема применения ядерного оружия активно обсуждается в росСМИ, это означает, что Кремль пытается создать политико-психологический эффект давления.

Михаил Гончар, ядерное оружие
Михаил Гончар прокомментировал риск применения ядерного оружия Россией / Фото УНИАН, Reuters

Ядерный шантаж Кремля скорее всего имеют цель запугать Украину и страны Запада. Если бы бы Россия действительно хотела нанести ядерный удар по Украине, то делала бы это "тихо и без шума". Такое мнение в интервью Главреду озвучил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Он объяснил, что в зависимости от того, о каком именно ядерном оружии идет речь - стратегическом или тактическом, есть соответствующие наработанные процедуры в силу специфики этих видов оружия. В частности, оружие массового поражения особым образом хранится и особым образом доставляется в зону боевых действий.

"Соответственно, если речь идет о тактическом ядерном оружии, оно не может быть доставлено ближе к зоне боевых действий и уже там ждать принятия решения о его применении. Есть определенные регламенты и процедуры, которые носят не политический, а технический характер. И если бы у РФ была полная готовность к применению тактического ядерного оружия, они бы не запускали пропагандистскую кампанию о том, как превращают все в радиоактивный пепел - россияне делали бы это тихо и без шума", - считает Гончар.

По его словам, так как тема применения ядерного оружия активно обсуждается в российских медиа, это означает, что Кремль выходит, прежде всего, из попытки создать соответствующий политико-психологический эффект давления на Украину и Запад. Гончар считает, что россияне хотят добиться необходимых уступок, а именно - капитуляции Украины.

"Для РФ это было бы вершиной успеха - мол, они лишь пригрозили применением ядерного оружия и этим добились уступок, то есть показали Украине и Западу "кузькину мать". Поэтому чем больше россияне медийно разгоняют все эти вещи, тем больше это свидетельствует об их неготовности применять тактическое ядерное оружие", - считает эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

Другие новости:

война в Украине ядерное оружие Владимир Путин ядерная война Михаил Гончар новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:47

"РФ делала бы это тихо и без шума": нанесет ли Россия ядерный удар - прогноз эксперта

11:36

Остался маленький сын: в Украине ликвидировали молодого оккупанта из Татарстана

11:32

Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода – ГайдайВидео

11:25

Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровьеВидео

11:24

Надо перебить негатив: эксперт рассказал, как Россия использует аннексию территорий Украины

Реклама
11:22

"Хотели убить как можно больше людей": в МВД раскрыли детали удара по колонне гражданских в ЗапорожьеВидео

11:22

Сумасшедший Охлобыстин проорался на концерте возле Кремля про "священную войну"Видео

11:21

Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

11:00

Как обуздать взбесившегося российского зверя, или Почему Украину примут в НАТОмнение

10:51

Дожди с грозами накроют Украину в первые дни октября: где ждать непогоды

10:28

"Я просто позвонил попрощаться": оккупант рассказал жене о тяжелом положении армии РФ на фронте

10:12

Российского пилота Красноярцева, бомбившего Чернигов, обменяли на украинских летчиков

10:12

Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУВидео

09:58

Кремлевские рожи чувствуют, что это не праздник, а начало их концамнение

09:37

Как будет развиваться ситуация на фронте до конца года: Жданов назвал худший и лучший сценарии

09:28

ВСУ ликвидировали вагнеровца "Самурая": ранее он воевал в Сирии и Ливии

09:00

Рискнет ли Путин и какой будет "ответка" Запада: Михаил Гончар о перспективах ядерного удара

08:51

С завязанными глазами увезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС

08:32

Три страны могут выступить категорически против приема Украины в НАТО - ЖдановВидео

08:30

Дрова или пеллеты: какое отопление дешевле в Украине и как сэкономитьВидео

Реклама
08:25

ВСУ уничтожили "Солнцепек" оккупантов и ударили по логистическим центрам

07:51

ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа - ISWВидео

06:09

День ангела Ирины 2022 – волшебные поздравления и картинки

05:33

Дед наложил в штанымнение

05:32

Гороскоп на октябрь 2022 для Стрельцов: месяц будет очень прибыльным - когда ждать денегВидео

04:41

Полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз по взятию Одессы в "котел"Видео

04:00

Превращаются в жестких тиранов: имена мужчин, от которых после свадьбы захочется сбежать

03:30

Взлет доллара до 50 грн: украинцев предупредили о неизбежной девальвацииВидео

03:20

Вкуснейшие квашеные помидоры за 1 день: обалденный рецептВидео

02:40

Украину ждет мощный снегопад: синоптик рассказал об атаке морозной погодыВидео

02:03

"Щель видно": Волочкова в мини платье выбрала неправильный ракурс для фото

01:34

Меган Маркл шантажировала принца Гарри расставанием - почему герцогиня решила уйти

01:03

Женский гороскоп на неделю 3-9 октября: Девам – завистники, Весам – деньги, Скорпионам – успех

00:51

Приметы на 1 октября: какие 5 запретов нельзя нарушать в первый день месяцаВидео

00:01

Путин скоро выкатит ультиматум Украине, нас ждут горячие осень и зима – Андрей Золотарев

30 сентября, пятница
23:54

В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларовВидео

23:19

"Скоро все закончится": в разведке спрогнозировали, когда и чем завершится война

23:01

"Это трындец": более 5 тысяч оккупантов в Лимане попали в окружение – АрестовичВидео

22:48

"Не хочу брать на душу грех убийства": в РФ покончил с собой рэпер из-за мобилизацииВидео

22:20

"В октябре будет эскалация на фронте": Данилов рассказал об условиях вступления Украины в НАТОВидео

Реклама
22:17

Даша Трегубова показала, как в грузинском кафе троллят россиян

22:11

Кулеба озвучил следующий шаг Украины на пути в НАТО

21:59

Гороскоп на октябрь 2022: Скорпионов ждет месяц глобальных переменВидео

21:30

Котел для оккупантов близко: ВСУ вошли в Дробышево под ЛиманомВидео

21:13

"Мало еды, спим в лужах": оккупант пожаловался матери про условия на фронтеВидео

21:10

Медведев уснул во время выступления Путина, а Кадыров рыдал на камеруВидео

21:05

Что нельзя носить в 40 лет: 14 вещей, которые нужно выбросить из своего гардероба, чтобы засиять

20:46

Мы не подали бы заявку на вступление в НАТО, если бы это решение не было согласовано с Западом - Арестович

20:28

Путину поставили дедлайн по окончанию развязанной войны: Олег Жданов назвал датуВидео

20:21

18-летняя дочь Константина Меладзе похвасталась стройной фигурой на пляже в Калифорнии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять