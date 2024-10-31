РФ должна присутствовать: в Украине поставили точку по поводу второго Саммита мира

Самые главные тезисы главы МИД:
- РФ должна присутствовать на втором Саммите мира
- Необходимо разработать план возвращения в Украину пленных и депортированных лиц
Для того, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине, представителей России стоит пригласить на второй Саммит мира. Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в Монреале на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира.
"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей", - сказал Сибига.видео дня
Он убежден, что "ненаказанное зло возвращается большим".
"К сожалению, украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой", - отметил министр.
Глава МИД также выступил с призывом к участникам конференции "совместно остановить это зло раз и навсегда". Ведь, как подчеркнул Сибига, трудно найти в мире другой народ, который бы стремился к миру сильнее, чем украинцы.
"Но мир любой ценой - это не мир, а капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Украина никогда не согласится на это", - подчеркнул Сибига.
Также глава МИД прокомментировал свои ожидания относительно конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира. Министр надеется, что она выработает конкретные шаги по возвращению в Украину пленных и депортированных лиц.
"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", - отметил глава МИД.
Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
Подытоживая, Сибига констатировал, что действующая международная система продемонстрировала неспособность сделать это.
"Мы должны починить ее", - резюмировал Сибига.
Окончание войны в Украине - что известно
Как цытировал Главред аналитику ISW, Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года. Руководство РФ пытается подготовиться к избирательной кампании в Госдуму в сентябре 2026 года, однако перспективы очень не ясны.
В то же время политический обозреватель Иван Яковина высказал предположение, что Путин сам выведет войска из Украины, ведь РФ на грани. Может повториться сценарий по выводу войск, как это было в Афганистане.
Накануне президент Сербии Александр Вучич поинтересовался у Путина о прекращении огня. Как говорится в заявлении, от своих намерений захватить Украину Путин не отказался.
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