РФ должна присутствовать: в Украине поставили точку по поводу второго Саммита мира

Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины, подчеркнули в МИД.

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В МИД прокомментировали присутствие РФ на Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Самые главные тезисы главы МИД:

РФ должна присутствовать на втором Саммите мира

Необходимо разработать план возвращения в Украину пленных и депортированных лиц

Для того, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине, представителей России стоит пригласить на второй Саммит мира. Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил в Монреале на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира.

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей", - сказал Сибига. видео дня

Он убежден, что "ненаказанное зло возвращается большим".

"К сожалению, украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой", - отметил министр.

Глава МИД также выступил с призывом к участникам конференции "совместно остановить это зло раз и навсегда". Ведь, как подчеркнул Сибига, трудно найти в мире другой народ, который бы стремился к миру сильнее, чем украинцы.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

"Но мир любой ценой - это не мир, а капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Украина никогда не согласится на это", - подчеркнул Сибига.

Также глава МИД прокомментировал свои ожидания относительно конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира. Министр надеется, что она выработает конкретные шаги по возвращению в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", - отметил глава МИД.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Подытоживая, Сибига констатировал, что действующая международная система продемонстрировала неспособность сделать это.

"Мы должны починить ее", - резюмировал Сибига.

Окончание войны в Украине - что известно

Как цытировал Главред аналитику ISW, Кремль не уверен, что война в Украине закончится за 2 года. Руководство РФ пытается подготовиться к избирательной кампании в Госдуму в сентябре 2026 года, однако перспективы очень не ясны.

В то же время политический обозреватель Иван Яковина высказал предположение, что Путин сам выведет войска из Украины, ведь РФ на грани. Может повториться сценарий по выводу войск, как это было в Афганистане.

Накануне президент Сербии Александр Вучич поинтересовался у Путина о прекращении огня. Как говорится в заявлении, от своих намерений захватить Украину Путин не отказался.

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