РФ готова отдать Донбасс: в ОП назвали новую цель оккупантов в Украине

Михаил Подоляк назвал цель оккупантов РФ в Украине / УНИАН, ОПУ

России безразличны Донецкая и Луганская области, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Они им не нужны. Они готовы отдать их", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

По мнению представителя ОП, РФ стремиться захватить Запорожскую область, где расположена атомная электростанция.

"Они хотят забрать только маленький клочок под названием часть Запорожской области, где находится город Энергодар, для того чтобы украсть у нас Запорожскую атомную электростанцию. Это единственное их желание, которое на сегодняшний день осталось", - считает он.

Собеседник также уверен в том, что удерживать захваченную Донецкую область оккупанты РФ могут только определенное время, пока там воюют мобилизованные заключенные.

"Это единственное направление – Бахмутское направление, где эти зеки воюют. И за ними стоят заградительные отряды. Классика. Российская классика. У нас уголовники все, штрафбаты, а позади за нами заградительные отряды. Вот сейчас мы видим уже 42 или 43 год. А они даже оружие туда 40-х годов подтягивают", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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