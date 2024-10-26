РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

Оккупанты готовят новые атаки по территории Украины - Дмитрий Жмайло предупредил украинцев.

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РФ готовит массированный удар / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Главные тезисы эксперта:

Россия запустила новое производство дронов

Оккупанты пытаются запутывать ПВО в Украине

РФ планирует массированный удар по Украине

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что массированные атаки россиян сегодня являются генеральной репетицией перед новыми, более серьезными ракетными ударами по Украине.

"РФ наращивает производство и до 2026 года планирует запустить полный цикл изготовления "шахедов". Сейчас они собирают их в России под маркировкой "Герань-2" из полуфабрикатов, которые поступают из Ирана. Они пытаются постоянно совершенствовать различные типы "шахедов", и уже научились делать их полуразведывательными. Теперь ими могут управлять операторы на расстоянии до 70 км. Некоторые из них оборудуются украинскими сим-картами для наведения по GPS координатам. Одно из предприятий "Алабуга" в Татарстане, которое считается научным хабом россиян, где они постоянно проводят эксперименты, должно было изготовить 6 тыс. "шахедов" до конца 2025 года, но сделало это раньше. Соответственно, по обновленным планам, они должны изготовить еще 4700 единиц этого смертоносного оружия до сентября следующего года. Поэтому темпы производства действительно растут, и этому способствует несоблюдение санкций", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Новой волны более серьезных массированных атак, вероятно, стоит ожидать с началом отопительного сезона, - сказал Жмайло.

"Они таким образом просчитывают работу наших Сил противовоздушной обороны, пытаются их фиксировать. Кроме того, они запускают более дешевые дроны "Гербера" с "шахедами", сделанные из фанеры и пластика, оборудованные линзами, которые рассеивают сигнал, запутывая систему ПВО. Эти мелкие дроны выглядят на радарах как "шахэды". С лета этого года Россия тратит по полсотни "шахедов" в день, и эта цифра, вероятно, не будет уменьшаться. Поэтому мы постоянно ставим вопрос усиления ПВО, и наиболее экономически целесообразным оружием против "шахедов" являются "Гепарды", по которым мы постоянно сотрудничаем с официальным Берлином", - добавил военный эксперт.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, что как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия запустила по Украине почти 100 ракет и дронов. Российские оккупанты в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 44 ударных БпЛА.

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