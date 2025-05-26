РФ может готовить новую войну в Европе: в разведке узнали сроки и цели

РФ ведёт гибридную войну: стремится разрушить единство стран-союзников, снизить уровень поддержки Украины.

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РФ может готовить нападение на страны Европы / Коллаж: Главред, фото: nato.int, минобороны РФ

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Украина защищает Европу от дальнейшего наступления РФ

Москва вынашивает планы агрессии на другие страны Европы

Украина сегодня выполняет не только функцию собственной обороны, но и играет роль барьера, защищающего Европу от дальнейшего наступления России, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Пока украинская армия сдерживает противника, у европейских государств есть возможность подготовиться, подчеркнул он в интервью Укринформу.

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Ведь, как утверждает Иващенко, Москва стремится не только к контролю над Украиной и постсоветским пространством, но и вынашивает планы расширения своей агрессии на другие страны Европы.

"Речь уже не о том, нападёт ли Россия снова, а о том — когда и где это произойдёт. В зоне риска находятся Польша, страны Балтии, государства Северной Европы", — подчеркнул глава разведки.

По прогнозам украинской и европейской разведки, восстановление военного потенциала РФ может занять от двух до четырёх лет. Однако в случае ослабления или отмены международных санкций наращивание вооружений может пойти гораздо быстрее.

Иващенко также отметил, что сейчас Россия активно ведёт гибридную войну: стремится разрушить единство стран-союзников, снизить уровень поддержки Украины, а также оказывает влияние на международные решения, в том числе с помощью отдельных стран, таких как Венгрия.

Кроме того, Россия расширяет военную инфраструктуру, в частности, создаёт новый Ленинградский военный округ, что, по словам Иващенко, указывает не на оборону, а на подготовку к наступательным действиям. Одним из вероятных направлений рассматривается Кольский полуостров и приграничные районы с Финляндией.

/ Инфографика: Главред

"Мы наблюдаем активное строительство новых военных объектов, модернизацию путей и инфраструктуры, пригодной как для гражданского, так и для военного применения", — добавил он.

По оценке разведки, несмотря на значительные потери, Россия не намерена сворачивать боевые действия. Она продолжает формировать новые военные округа и соединения — в частности, создаются 13 новых дивизий. Несмотря на кадровые и технические проблемы, ежедневно в армию РФ набираются до 1200 контрактников. Это, по словам Иващенко, свидетельствует о подготовке к будущим военным операциям, а не к миру.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Что такое Служба внешней разведки? Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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