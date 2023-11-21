РФ может пойти в наступление на еще одном направлении: эксперт предупредил о новой угрозе

Армия страны-агрессора РФ сейчас больше всего давит возле четырех населенных пунктов, но может пойти в наступление возле еще одного города.

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РФ может пойти в наступление на еще одном направлении/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Российские оккупанты сейчас больше всего давят на Купянск, Марьинку, Клещиевку и Андреевку. Но захватчики могут начать наступление на еще одном направлении – возле Угледара в Донецкой области.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телемарафона. Он отметил, что наибольшее давление армии страны-агрессора России ощущается в районе Бахмута, в направлении Клещиевки и Андреевки. По его словам, оккупанты сейчас преимущественно пытаются отбить именно Клещиевку.

"Также они пытаются давить на Купянск, но это у них такая болезнь еще с прошлого лета, когда у них провалилось наступление на Лимано-Купянской оси. Марьинка – это также для них такая уж психологическая травма, они никак не могут ее забыть", – отметил Коваленко. видео дня

Однако, по его словам, захватчики могут начать наступать на еще одном направлении. Они могут вернуться к наступательным действиям возле Угледара, говорит эксперт.

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