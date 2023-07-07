УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

Алёна Воронина
7 июля 2023, 05:10
25
Оккупанты используют последние остатки оперативного резерва. Они вводят в бой то, что успели "отмобилизовать и сформировать".
Украинские военные, Олег Жданов
Жданов объяснил ситуацию на фронте/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

На фронте сейчас происходят ожесточенные бои. Но в российских оккупантов нет "длинных" ресурсов – они применяют те ресурсы, которые им удалось накопить за июнь этого года.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге, комментируя ситуацию на фронте и то, на каком уровне сейчас находятся резервы страны-агрессора РФ.

"Общий вывод за всю военную обстановку на линии фронта можно сделать следующий. Продолжаются бои на многих участках фронта, то есть фронт очень активен. Враг вводит в бой накопленные за июнь ресурсы... Это свидетельствует о том, что у врага нет "длинных" ресурсов", – пояснил военный эксперт.

видео дня

Жданов отметил, что российские захватчики сейчас вводят в бой то, что они успели "отмобилизовать и сформировать". А это свидетельствует, что у оккупантов нет стратегического резерва

"А с оперативными резервами, я так понимаю, это последние остатки", – добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил идет по плану. Он отметил, что хотелось бы, чтобы он продвигался быстрее, "но это реальность, мы идем вперед, мы не стоим на одном месте".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого отметил, что ситуация на фронте развивается согласно плану, инициатива – в руках украинских военных.

Напомним, в СМИ сообщили, что США на этой неделе могут одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, которые Украина просила еще в 2022 году. После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Олег Жданов
Реклама

Главное за день

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из Нескучного

23:05 Украина
Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждать

Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждать

22:18 Мир
"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

21:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:10

"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

04:21

"Второй шанс не дают никому": Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина - генерал СБУВидео

04:00

Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

03:20

"Другие варианты лишены смысла": генерал СБУ оценил вариант с мятежом в КремлеВидео

02:50

Как не "убить" авто: почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером

В Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – ЯгунВ Кремле готовятся к беспорядкам, Путин больше ничего не решает – Ягун
02:15

Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

01:30

Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой

06 июля, четверг
23:48

"Ой, как он достал": россияне опозорили сбежавшего из РФ Киркорова

23:21

"Фабрикантка" Элизабет сбежала в РФ во время полномасштабной войны

Реклама
23:05

Ракетный удар по Львову: людей не могут найти под завалами

23:05

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из НескучногоФото

22:50

"Мы встречались": Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным

22:18

Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждатьВидео

22:11

На Говерле молния убила мужчину и 9-летнюю девочку: подробности трагедии

21:59

Помогает привлечь деньги и избавиться неприятностей: что нужно приготовить 8 июля - приметы

21:55

Война ФСБ с минобороны РФ переходит в "бандитские разборки" — генерал СБУВидео

21:21

Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

21:19

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

20:57

Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

20:46

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФВидео

Реклама
20:41

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

20:22

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

20:17

Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

19:57

Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

19:52

"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту БолгарииВидео

19:20

Без Си Цзиньпина Путин долго не протянетмнение

19:17

США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине – NBC

19:12

Несется шторм: Украину завалит градом и резко похолодает - синоптик

18:53

"Жертв может быть больше": Зеленский предупредил Запад о плачевных последствиях

18:10

Здание сгорело дотла: оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине

18:07

Просили очень давно: США готовы к передаче Украине кассетных боеприпасов - СМИ

18:07

Фотошопила нетрезвой: Волочкову подняли на смех из-за нового образа

18:01

Как открыть банку без открывалки и ножа: 2 лайфхака, которые могут спасти жизнь

17:49

Рики Мартин развелся после шести лет брака

17:45

Ошибки при засолке огурцов: всего 1 ингредиент лишает вас желанного хруста

17:28

"Боевики на территории академии": в РФ назвали циничную цель удара по ЛьвовуВидео

17:24

Уже через неделю плоды станут идеальными: зачем подкармливать огурцы содой

17:02

"Мы идем вперед": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

16:50

Еще один Миддлтон: в семье принцессы Уэльской пополнение

16:41

Солистка KAZKA призналась фанатам, когда сыграет свадьбу с возлюбленным

Реклама
16:16

Зачем пьют зеленый чай с лимоном: ошеломляющие факты о простом напитке

16:05

Целовали украинскую землю: Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детейФото

15:58

Чем можно открыть вино, если нет штопора: мужчина показал 4 удивительных способа

15:55

Под Киевом выпал огромный град размером с куриное яйцоВидео

15:54

Предвещают бешенную удачу: счастливые числа для Рака в 2023 году

15:38

"Он знает тайны Путина": генерал-майор сказал, кто стоит за Пригожиным

15:27

Готовить так просто: военный ВСУ показал рецепт уникального обеда для украинских защитниковВидео

15:17

Восторгу нет границ: женщина придумала, как применить овощерезку не по назначению

15:17

В Макеевке уничтожили большой склад оружия россиян: Маляр раскрыла детали удара

15:06

ВСУ идут вперед на двух направлениях: уничтожены три роты РФ вместе с техникой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять