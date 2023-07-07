"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

Оккупанты используют последние остатки оперативного резерва. Они вводят в бой то, что успели "отмобилизовать и сформировать".

https://glavred.info/ukraine/rf-ne-imeet-strategicheskogo-rezerva-zhdanov-obyasnil-situaciyu-na-fronte-10483750.html Ссылка скопирована

Жданов объяснил ситуацию на фронте/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

На фронте сейчас происходят ожесточенные бои. Но в российских оккупантов нет "длинных" ресурсов – они применяют те ресурсы, которые им удалось накопить за июнь этого года.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге, комментируя ситуацию на фронте и то, на каком уровне сейчас находятся резервы страны-агрессора РФ.

"Общий вывод за всю военную обстановку на линии фронта можно сделать следующий. Продолжаются бои на многих участках фронта, то есть фронт очень активен. Враг вводит в бой накопленные за июнь ресурсы... Это свидетельствует о том, что у врага нет "длинных" ресурсов", – пояснил военный эксперт.

видео дня

Жданов отметил, что российские захватчики сейчас вводят в бой то, что они успели "отмобилизовать и сформировать". А это свидетельствует, что у оккупантов нет стратегического резерва

"А с оперативными резервами, я так понимаю, это последние остатки", – добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил идет по плану. Он отметил, что хотелось бы, чтобы он продвигался быстрее, "но это реальность, мы идем вперед, мы не стоим на одном месте".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которого отметил, что ситуация на фронте развивается согласно плану, инициатива – в руках украинских военных.

Напомним, в СМИ сообщили, что США на этой неделе могут одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, которые Украина просила еще в 2022 году. После нескольких месяцев возражений, ссылаясь на опасения по поводу использования оружия и заявляя, что в нем нет необходимости, официальные лица США недавно просигнализировали об изменении ситуации.

Читайте также: