РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

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РФ сбросили авиабомбу на Сумы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Сумах прогремели два мощных взрыва. В небе над городом поднялся дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Воздушные силы Украины предупреждали о том, что российские оккупанты подняли в воздух тактическую авиацию. После этого стало известно о том, что враг совершил пуск управляемых авиабомб.

В Сумской ОВА рассказали о том, что российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

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"После 15 часов россияне осуществили авиационный удар по гражданской инфраструктуре г. Сумы. Последствия уточняются! Будьте внимательны и осторожны, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших или погибших.

В ОВА также отметили, что российские оккупанты ударили КАБами прямо по центру Бельполья. Там есть раненые, последствия еще уточняются.

Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрывы в Сумах - последние новости по теме

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

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