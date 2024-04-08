УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

Ангелина Подвысоцкая
8 апреля 2024, 16:19
Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Сумах.
Спасатели ГосЧС
РФ сбросили авиабомбу на Сумы / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Сумах прогремели два мощных взрыва. В небе над городом поднялся дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Воздушные силы Украины предупреждали о том, что российские оккупанты подняли в воздух тактическую авиацию. После этого стало известно о том, что враг совершил пуск управляемых авиабомб.

В Сумской ОВА рассказали о том, что российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

видео дня

"После 15 часов россияне осуществили авиационный удар по гражданской инфраструктуре г. Сумы. Последствия уточняются! Будьте внимательны и осторожны, во время сигнала воздушной тревоги всегда направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших или погибших.

В ОВА также отметили, что российские оккупанты ударили КАБами прямо по центру Бельполья. Там есть раненые, последствия еще уточняются.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрывы в Сумах - последние новости по теме

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ авиабомба вторжение России
Реклама

Главное за день

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:40 Мир
РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:19 Украина
Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 5842

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 1628

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

РФ собирает ударный кулак : превращает город-миллионник в серую зону – СМИ 1470

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ 1380

Добивали в упор: оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ

Последние новости

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретом

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

15:49

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

15:48

Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

Реклама
15:42

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывыФото

15:13

"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

15:12

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

15:09

Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

14:58

"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

14:45

Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

14:44

Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежимиВидео

14:39

Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

14:32

Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

14:24

Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

Реклама
13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

Реклама
10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

09:18

В Сети "засветили" русского офицера, приказавшего стрелять в украинских пленных в Крынках

08:52

Как не остаться без денег: о чем украинцы обязаны сообщать в Пенсионный фонд

08:46

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

08:40

Гороскоп на завтра 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять