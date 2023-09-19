"РФ считает, что мир устанет": Байден объяснил, почему мир должен защитить Украину

Другие страны должны продолжать поддерживать украинцев, ведь если мир позволит РФ разделить Украину, все страны будут в опасности, подчеркнул президент США.

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Байден объяснил, почему мир должен защитить Украину/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Мир не должен позволять стране-агрессору России продолжать агрессию против Украины "без всяких последствий". Если другие государства откажутся от основных принципов Устава ООН ради замирения РФ, то независимость любой нации не будет в безопасности.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что мир не имеет права отказаться от основных принципов Устава ООН о неприкосновенности границ.

Байден отметил, что США и другие страны мира хотят завершения этой войны, но больше всего этого хочет Украина. В то же время он заявил, что только страна-агрессор Россия несет ответственность за эту войну и только она имеет возможность немедленно ее прекратить.

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"И только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир – это капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины", – подчеркнул американский президент.

Он напомнил, что суверенитет, территориальная целостность и права человека являются основополагающими принципами Организации Объединенных Наций, без соблюдения которых невозможно достичь никаких целей.

Также Байден отметил: РФ надеется, что "мир устанет и в конечном итоге позволит им жестоко обращаться с Украиной без каких-либо последствий".

"Если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, ради замирения агрессора, может ли любое другое государство (ООН) чувствовать себя защищенным? Если мы позволим поделить Украину, будет ли в безопасности независимость любой другой нации? Я думаю, что ответ отрицательный. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдерживать других потенциальных агрессоров завтра", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие партнеры будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свои суверенитет, территориальную целостность и свободу.

Ранее сообщалось, что у Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк жестко раскритиковал ООН за идею о снятии ряда санкций с страны-агрессора России для восстановления "зерновой инициативы". Он назвал Организацию Объединенных Наций лоббистом военных преступников.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш во время Генассамблеи сделал громкое заявление относительно вторжения РФ в Украину и реформы РБ. Он заявил, что необходимо реформировать Совбез ООН в соответствии с современным миром. Также он подчеркнул, что вторжение России в Украину нарушает Устав ООН и международное право, а также привело "к целой волне ужасов".

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