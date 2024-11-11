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РФ ставит все на эту битву: СМИ передают, что враг подошел вплотную к Курахово

Марина Фурман
11 ноября 2024, 13:58
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Российские войска пытаются продавить оборону ВСУ вокруг города Курахово и прорваться к населенному пункту.
ВГУ, карта
Оккупанты пытаются зайти в город / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Коротко:

  • РФ активно атакует на Кураховском направлении
  • Враг пытается прорываться в город

Российские оккупанты вплотную подошли к городу Курахово в Донецкой области, враг уже даже заскакивает в город на технике. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера 46-й бригады Десантно-штурмовых войск.

В СМИ отмечают, что сейчас Курахово полностью находится под контролем Сил обороны.

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По словам пресс-офицера, захватчики пытаются занять господствующие высоты, а также враг стремится взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово.

"Оккупанты интенсивно обстреливают город, используя КАБы и артиллерию. Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово - под полным контролем Сил обороны", - отметил офицер.

Как сообщил другой собеседник УП с Кураховского направления, утром 11 ноября российские войска прорвались на восточную окраину города на нескольких единицах техники, но Силы обороны Украины нанесли мощный удар по врагу, таким образом атака оккупантов была отбита.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на Кураховском направлении - новости по теме

Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово, они проползают в восточные окраины города.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. При этом он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что противник сформировал северные тиски вокруг нашего гарнизона в районе Курахово. По его словам, с юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак.

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Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

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