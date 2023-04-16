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РФ ударила ракетами по школам и больнице в Николаевской области, погибли два подростка

Анна Ярославская
16 апреля 2023, 09:14 обновлено 16 апреля, 09:20
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В городе Снигиревка в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.
Последствия ракетного обстрела
Последствия ракетного обстрела / Иллюстрационное фото УНИАН

В ночь на 16 апреля российские оккупанты ударили ракетами С-300 по Снигиревской общине Николаевской области. В результате обстрелов погибли двое 18-летних подростков.

"В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", - сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

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"По предварительной информации, без пострадавших", – констатировал Ким.

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 16 апреля, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, прозвучала серия громких взрывов. Российские оккупанты нанесли массированный удар по региону. В Камышевахе пострадала местная церковь. В Запорожье враг попал в зеленую зону.

Отметим, командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил, что войска России могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. По словам Наева, защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

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