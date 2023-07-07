РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

Первым пунктом является полное освобождение всех оккупированных РФ территорий, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк назвал цели Украины в войне / УНИАН, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что является целями Украины в войне с оккупантами РФ.

Первым пунктом является полное освобождение всех оккупированных РФ территорий. Об этом он написал в Twitter.

Среди основных целей Украины также — демилитаризация страны агрессора РФ, международный суд над российскими военными, а также привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

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Кроме того, РФ должна будет также выплачивать Украине многолетние репарации для восстановления, отметил советник главы ОП.

"Существенное сокращение российской субъектности и доминантно-шантажного потенциала российской внешней политики", — добавил Подоляк.

Пост М.Подоляка / Twitter/Podolyak_M

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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