Родителей убил COVID-19: всплыли подробности о подростке, который прыгнул с моста в Киева

Парень сбросился с моста в Киевской области / Голос

В понедельник, 17 мая, в Киеве подросток прыгнул с моста, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Выяснилось, что его родители умерли от коронавируса в марте – они воспитывали 13 детей.

Юноша выжил, но сейчас он находится в тяжелом состоянии. Как сообщает сообщает "Моя Киевщина", это 15-летний сын Дианы и Владимира Родиковых, многодетных родителей, которые воспитывали трех своих и восемь приемных детей. Кроме того, у них было двое старших совершеннолетних детей.

Несколько месяцев назад Диана и Владимир с разницей в девять дней умерли от коронавируса, оставив сиротами 13 детей, сообщает КГГА.

Семья Родиковых переехала из оккупированной Макеевки в Киевскую область в 2014 году. В селе Липовый Скиток под Киевом они создали детский дом семейного типа.

Семья, воспитывала 13 детей (пятерых родных - двое уже совершеннолетние, и восемь приемных).

Ранее сообщалось, что в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 17 мая, исчез 15-летний парень. При этом он оставил записку, в которой писал том, что намерен совершить самоубийство.

Правоохранители немедленно приступили к поискам подростка, для которых использовали даже аэроразведку.

Между тем юноша добрался до столицы и там бросился с моста (с какого именно, не уточняется). При падении парень выжил.

Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.