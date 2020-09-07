Рокировка в силовом блоке: эксперт назвал главную ошибку Зеленского

Андрей Золотарев оценил вероятность ротации в силовом блоке / president.gov.ua

Одной из стратегических ошибок президента Владимира Зеленского стало то, что он так и не смог укрепить силовой ресурс, заявил директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В комментарии Главреду он напомнил, что назначение Руслана Рябошапки в свое время привело к институциональному уничтожению прокуратуры.

"И Венедиктова, придя на развалины ГПУ, оказалась беспомощной и это уже видят все. О каких-то посадках речь уже даже не идет – лишь бы Венедиктова сумела решить задачу по восстановлению Генпрокуратуры как правоохранительного института. Соответственно, месяца полтора назад пошли разговоры о том, что до конца года Венедиктова вряд ли доработает", - считает эксперт.

По его мнению, Иван Баканов оказался чужим человеком для системы СБУ, при этом он не понимает многих вещей.

"Потому в СБУ тоже оказался в окружении, поскольку оказался слабее ушлых генералов, которые годами работают в СБУ и знают, как создать интригу и как подставить. Но, тем не менее, он не выпал из обоймы президента. Однако на одном доверии президента далеко не уедешь и уже в ГПУ он точно также попадет в окружение", - убежден политолог.

Он также оценил вероятность кадровых перестановок в силовом блоке.

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"Безусловно, такие перетасовки предпринимаются в надежде изменить ситуацию к лучшему, но системно такое решение мало что изменит, так как и в этом случае Зеленский останется очень слабым", - добавил Золотарев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что председатель СБУ Иван Баканов может возглавить Офис генерального прокурора вместо Ирины Венедиктовой, которой прочат пост главы министерства юстиции.