Незаконно въехавших в Крым россиян планируют выгонять индивидуально

Тамила Ташева подчеркнула, что речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

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Тамила Ташева рассказала о деоккупации Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/tamila.tasheva

Россиян, которые незаконно въехали в Крым после российской оккупации, будут выдворять из Украины по индивидуальным решениям, а не коллективно.

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не уедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения", - об этом рассказала постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью "Укринформу".

Она напомнила, что всех украинцев в Крыму, которых заставили получить паспорта России, Украина признает своими гражданами согласно законодательству.

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"Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан. Поэтому подчеркиваю, что полуостров должны оставить только российские граждане, нарушившие условия въезда", - добавляет Ташева.

После того, как россияне покинут территорию Украины, они смогут подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Некоторые категории смогут получить вид на дальнейшее проживание в Украине.

Например, это может относиться к представителям коренных народов, которые являются репатриантами. По словам Ташевой, это тысячи людей, которые в 2014 году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали все время Украину.

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Возвращение Крыма

Напомним, как рассказал Виктор Андрусив, Крым неизбежно будет возвращен Украине, это может произойти даже без боевых действий. Украине будет труднее вернуть Донбасс.

Армия Украины планирует провести контрнаступление, в рамках которого намерена отбросить оккупационные войска России и вернуть Крым. Успех ВСУ зависит от поставок западных вооружений.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. Военное наступление на полуостров даже не рассматривают. Активно обсуждается военно-политическое освобождение.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на днях заявила, что ВСУ фактически начали операцию по возвращение оккупированного Крыма.

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