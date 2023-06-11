Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

Подрывом гидросооружений россияне хотят замедлить контрнаступление ВСУ.

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В Донецкой области взорвали дамбу / коллаж: Главред, фото: Донецкая ОВА

Русские оккупанты взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, что вызвало подтопление по оба берега реки.

"На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по оба берега реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет", - сообщил спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии УП.

Как пояснил спикер, подрывом гидросооружений россияне пытаются замедлить контрнаступление Украины.

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"Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем подрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны", - подчеркнул Шершень.

Катастрофа на Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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