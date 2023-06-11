УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

Юлия Куришко
11 июня 2023, 20:36 обновлено 11 июня, 20:44
150
Подрывом гидросооружений россияне хотят замедлить контрнаступление ВСУ.
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать
В Донецкой области взорвали дамбу / коллаж: Главред, фото: Донецкая ОВА

Русские оккупанты взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, что вызвало подтопление по оба берега реки.

"На реке Мокрые Ялы оккупанты взорвали дамбу, что привело к затоплению по оба берега реки. Однако на ведение наступательных действий Сил обороны Таврического направления это не влияет", - сообщил спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в комментарии УП.

Как пояснил спикер, подрывом гидросооружений россияне пытаются замедлить контрнаступление Украины.

видео дня

"Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем подрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области. В Запорожской области они ожидают прорыва Сил обороны, поэтому, чтобы замедлить наше продвижение, они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны", - подчеркнул Шершень.

Катастрофа на Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Больше интересных новостей:

война в Украине новости Донецка дамба
Реклама

Главное за день

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

21:00 Украина
Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

20:23 Синоптик
ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем Украины

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем Украины

20:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

Реклама
18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Это работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

Реклама
15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

14:36

Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

14:29

За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

14:28

Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за УкраиныВидео

14:10

Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

13:31

Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в списокВидео

13:31

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

13:19

Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера БрежневаВидео

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у оккупантов столько ракетВидео

12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

Реклама
11:31

"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофеВидео

11:26

Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

11:24

Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023Видео

10:54

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:54

Путин будет стараться до последнего удержать хоть кусочек Украины - СамусьВидео

10:40

"Скорость спада воды уменьшилась": в ОВА рассказали о сложной ситуации на ХерсонщинеВидео

10:31

Похолодание будет сильнейшее: Украину накроет мощный циклон и завалит градомВидео

10:03

Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

09:36

"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армииВидео

09:29

Об арбузах и помидорах из Херсона можно забыть: что будет с рынком после подрыва ГЭСФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять