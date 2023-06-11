Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

В Украине изменили предельный возраст пребывания граждан на воинском учете.

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Мужчины в 25 лет становятся военнообязанными / Фото: Генштаб ВСУ

Народные депутаты Украины приняли изменения в законопроект №9281, который уменьшает предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Если раньше призывник не проходил срочную военную службу, то при достижении предельного возраста, то есть 27 лет, он становился военнообязанным. При достижении 27 лет он должен был явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, пройти ВЛК и получить новый военно-учетный документ - временное удостоверение военнообязанного, передает ТСН.

А теперь мужчины в возрасте 25 и 26 лет, которые не проходили военную службу, тоже приобретают статус военнообязанных.

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При достижении 25 лет призывники должны явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки для замены удостоверений о приписке на временные удостоверения. Без такого удостоверения эта категория мужчин не может трудоустроиться, поступить в учебное заведение или сменить место жительства. И да, теперь по закону мужчин в возрасте от 25 лет могут мобилизовать.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки. Во время проверки леса в Дарницком районе вручили повестки отдыхающим. Уточнили, что повестка вручается для уточнения учетных данных.

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